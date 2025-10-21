Российские игроки столкнулись с проблемами подключения к Battlefield 6 и некоторым другим онлайн-играм

С 21 октября пользователи из России начали массово жаловаться на проблемы с доступом к серверам Battlefield 6. На форуме Steam тема под названием «Не даёт зайти в матч» за считанные часы набрала более 1 000 комментариев.

Игроки отмечают, что при попытке подключиться к серверу через некоторое время их выбрасывает в главное меню, а повторные попытки не дают результата. При этом англоязычные пользователи на Reddit и Steam не сообщают о схожих сбоях, что указывает на локальный характер проблемы, затронувший преимущественно российских игроков.

Кроме Battlefield 6, неполадки затронули и другие сетевые игры, включая Dead by Daylight. Пока неизвестно, связаны ли эти сбои с техническими проблемами у разработчиков, блокировками маршрутов трафика или региональными ограничениями. Вполне возможно, что свою роль в этом сыграли действия самой EA, в поддержке которой имеется информация о регионах, в которых их игры могут быть недоступны. И которая была обновлена совсем недавно.

Интересно, что 11 дней назад аналогичные проблемы наблюдались у игроков из США — тогда сбой был устранен. Возможно это действительно связано с масштабным сбоем серверов Amazon, который произошел на днях.