Российские игроки столкнулись с проблемами подключения к Battlefield 6 и некоторым другим онлайн-играм

С 21 октября пользователи из России начали массово жаловаться на проблемы с доступом к серверам Battlefield 6. На форуме Steam тема под названием «Не даёт зайти в матч» за считанные часы набрала более 1 000 комментариев.
Игроки отмечают, что при попытке подключиться к серверу через некоторое время их выбрасывает в главное меню, а повторные попытки не дают результата. При этом англоязычные пользователи на Reddit и Steam не сообщают о схожих сбоях, что указывает на локальный характер проблемы, затронувший преимущественно российских игроков.
Кроме Battlefield 6, неполадки затронули и другие сетевые игры, включая Dead by Daylight. Пока неизвестно, связаны ли эти сбои с техническими проблемами у разработчиков, блокировками маршрутов трафика или региональными ограничениями. Вполне возможно, что свою роль в этом сыграли действия самой EA, в поддержке которой имеется информация о регионах, в которых их игры могут быть недоступны. И которая была обновлена совсем недавно.
Интересно, что 11 дней назад аналогичные проблемы наблюдались у игроков из США — тогда сбой был устранен. Возможно это действительно связано с масштабным сбоем серверов Amazon, который произошел на днях.
Багофилд 6 не впускает в себя меня !!!!!
почему при упоминании багов, вспоминается кибербаг2077....
ах да, игру то доделали спустя 2-3 года после релиза
Чему тут удивляться итог однозначен: либо на старте игра будет страдать от плохой оптимизации, либо же сервера лягут под наплывом и будут как лотерея, кому как повезет ворваться бой. А кому то вход на очереди 2000.
500 000 игроков за два месяца не рассосутся.
Тут скорее наши слуги народа помогают.
Чел, что ты несёшь? какой наплыв игроков? в пике было 700к игроков, и нормально у всех всё было, щас всего 330к ,а в пике за день всего 400к, и тут уже проблемы и при этом даже не массовая проблема, а проблема у игроков их РФ
Рекордные 700к по твоему это не наплыв? В громких релизах всегда большая текучка на очередях отсюда сервера не выдерживают от наплыва, а затем со временем это статистика меняется. Даже как ты написал оставшиеся 400 к уже не малое количество что мешает и создает проблем. Не понимаю к чему твоя претензия
Кто тут рекомендовал через жопу игры покупать?Вот вам результат
Играю прямо сейчас, вообще никаких проблем не наблюдаю.
Что за провайдер ?
Дальний Восток и Запад Сибири затронуло. У моего кента всё от*ебнуло и у меня так-же
Я игры не проверял, но Ютуб и некоторые другие зарубежные ресурсы у меня сегодня даже с VPN не пашут. Впервые такое. Провайдер Ufanet.
З.Ы. С мобильного инета (Билайн) и VPN пускает на Ютуб и прочие.
Явно одна шарашка из трёх букв опять мутит.😬
Ой, а что случилось ?
Очередной пофигист, который мимо не пройдёт и обязательно всем расскажет как ему пофиг 😂
Фух, хорошо что меня на соньке с первого дня выкидывает // Денис Давыдов
Кто-то прям сомневался что так будет?