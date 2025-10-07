RTX 5080 и Ryzen 9800X3D - представлены системные требования Battlefield 6 для настроек Ультра ++

Похоже, Electronic Arts и DICE готовят настоящий технологический прорыв — команды опубликовали обновлённую таблицу системных требований Battlefield 6.
Минимальные, рекомендуемые и ультра-настройки остались прежними, однако, создатели решили добавить ещё один столбец требования для настроек Ультра++ (4K @ 144 Гц и 4K @ 240 Гц).
Для режима Ultra++, ориентированного на 4K при 144 Гц или 4K при 240 Гц с генерацией кадров, потребуется GeForce RTX 5080, Core i9 Ultra 285K или Ryzen 7 9800X3D, а также 32 ГБ оперативной памяти с частотой 4800 МГц.
УЛЬТРА++ (4K @ 144 Гц / 4K @ 240 Гц):
- Операционная система: Windows 11 64-битная
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 5080
- Видеопамять: 16 Гб
- Процессор: Intel Core i9 Ультра 285k или AMD Ryzen 7 9800X3D
- ОЗУ: 32 ГБ (двухканальный, 4800 МГц)
- DirectX: 12
- Хранилище: 90 ГБ SSD (на момент запуска)
А в чем разница в итоге кроме разрешения?
4k 60fps на ультрах и без апскейлеров на rtx 4080, это магия? В тоже время, UE5 хрючево на rtx 5090 в 1440р с обязательными апскейлером и генерацией выдает 25 фпс
Играл ОБТ в августе. Не сказал бы, что графика там "космическая", но в целом - да, оптимизация неплохая.
это отсутствие современной графики
ох уж эти разрабы, которые ставят в одну линейку 12900к и 7800x3d, когда как второй опережает достаточно сильно камень от синих. Нужно ставить 14900к в сравнение с 7800x3d
Насколько сильный отрыв в 4к?
Вполне себе демократично.
Ну для средних в 1080 приемлемо.