RTX 5080 и Ryzen 9800X3D - представлены системные требования Battlefield 6 для настроек Ультра ++

Похоже, Electronic Arts и DICE готовят настоящий технологический прорыв — команды опубликовали обновлённую таблицу системных требований Battlefield 6.

Минимальные, рекомендуемые и ультра-настройки остались прежними, однако, создатели решили добавить ещё один столбец требования для настроек Ультра++ (4K @ 144 Гц и 4K @ 240 Гц).

Для режима Ultra++, ориентированного на 4K при 144 Гц или 4K при 240 Гц с генерацией кадров, потребуется GeForce RTX 5080, Core i9 Ultra 285K или Ryzen 7 9800X3D, а также 32 ГБ оперативной памяти с частотой 4800 МГц.

УЛЬТРА++ (4K @ 144 Гц / 4K @ 240 Гц):