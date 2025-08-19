Руководитель разработки Battlefield 6 ответил на критику игроков после бета-теста шутера

Недавно прошедшее открытое бета-тестирование Battlefield 6 вызвало бурное обсуждение в сообществе. Одним из главных предметов спора стал темп игры: многие ветераны серии посчитали, что он слишком быстрый и хаотичный, напоминая скорее Call of Duty, чем классический Battlefield, из-за «прыжков в стрельбе и бессмысленных подкатов». На эту критику ответил ведущий продюсер франшизы, Дэвид Сирланд.

По его словам, команда DICE при разработке ориентируется именно на наследие своей франшизы, а не на конкурентов. Он отверг сравнения с Call of Duty и посоветовал недовольным игрокам освежить свою память.

Мы очень внимательно оглядываемся на наши прошлые современные игры, когда речь заходит о темпе. Я бы настоятельно рекомендовал всем пойти и поиграть на малых/средних картах в BF3 и BF4, чтобы получить хороший пример кривой интенсивности.

— заявил Сирланд

Таким образом, продюсер подчеркнул, что высокий темп и хаотичность на небольших картах всегда были частью Battlefield. Он также напомнил, что для беты были специально выбраны именно такие карты, чтобы продемонстрировать «полнооктановую» версию геймплея, в то время как на больших картах в релизной версии темп будет «более медленным и преднамеренным, как это было в прошлом».

Пока разработчики уверяют, что черпают вдохновение из лучших частей серии, чтобы создать качественный продукт, у издателя EA, похоже, уже есть свои долгосрочные планы на франшизу. По слухам, компания хочет поставить серию на ежегодный конвейер, что может повлиять на будущее качество игр.

Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Узнать больше о будущей новинке, включая подробности о классах и бета-тесте, можно в нашем специальном разделе гайдов.