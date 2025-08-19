ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 497 оценок

Руководитель разработки Battlefield 6 ответил на критику игроков после бета-теста шутера

Gutsz Gutsz

Недавно прошедшее открытое бета-тестирование Battlefield 6 вызвало бурное обсуждение в сообществе. Одним из главных предметов спора стал темп игры: многие ветераны серии посчитали, что он слишком быстрый и хаотичный, напоминая скорее Call of Duty, чем классический Battlefield, из-за «прыжков в стрельбе и бессмысленных подкатов». На эту критику ответил ведущий продюсер франшизы, Дэвид Сирланд.

По его словам, команда DICE при разработке ориентируется именно на наследие своей франшизы, а не на конкурентов. Он отверг сравнения с Call of Duty и посоветовал недовольным игрокам освежить свою память.

Мы очень внимательно оглядываемся на наши прошлые современные игры, когда речь заходит о темпе. Я бы настоятельно рекомендовал всем пойти и поиграть на малых/средних картах в BF3 и BF4, чтобы получить хороший пример кривой интенсивности.

— заявил Сирланд

Таким образом, продюсер подчеркнул, что высокий темп и хаотичность на небольших картах всегда были частью Battlefield. Он также напомнил, что для беты были специально выбраны именно такие карты, чтобы продемонстрировать «полнооктановую» версию геймплея, в то время как на больших картах в релизной версии темп будет «более медленным и преднамеренным, как это было в прошлом».

Пока разработчики уверяют, что черпают вдохновение из лучших частей серии, чтобы создать качественный продукт, у издателя EA, похоже, уже есть свои долгосрочные планы на франшизу. По слухам, компания хочет поставить серию на ежегодный конвейер, что может повлиять на будущее качество игр.

Опять на конвейер? По данным аналитика, EA хочет выпускать Battlefield каждый год от трех разных студий

Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Узнать больше о будущей новинке, включая подробности о классах и бета-тесте, можно в нашем специальном разделе гайдов.

Harikajo

Кому нужен этот ежегодный конвеер, лучше бы одну нормальную версию поддерживали. Размазывать и так уменьшающуюся аудиторию.

7
Salvador Dally

> ежегодный конвеер
> 2042 вышла 4 года назад

3
Barred Salvador Dally

И? Раньше выходила раз в 3-4 года, сейчас хотят каждый год. К чему коммент?

5
Salvador Dally Barred

Проблема в том, что сейчас не будет, а возможно будет через 5-6 лет, а за это время может выйти условно еще одна часть. На данном этапе это не более, чем выдумка шизоидов

1
askazanov

Так бы и сказал, что "мне ваши недовольства - до одного места!" ))))

3
Barred

Во времена бф5 один уже так сказал и оказался на улице ))

3
OneShadows

И как всегда клоуны схавают эту игру, эх

3
stalker0345

А что в ней плохого? На вкус и цвет. Как по мне годный шутер

3
4de

"Таким образом, продюсер подчеркнул, что высокий темп и хаотичность на небольших картах всегда были частью Battlefield."

- Нет таким образом он намекнул что в БФ3 и БФ4 на малых картах наоборот не хватало интенсивности и там всё плохо.

1
Рикочико

По факту так и есть, и ответ был верный. Но стрельба в припрыжку и подкаты это кринж для псевдореалистичного шутера.
В BF3 или 4 была прикольная механика прыжка плашмя вперед.

1
Samson48

Не в БФ3 не в БФ4 не было прыжка плашмя.

riptor2012

Если конвеер повторится как с кАлдой, уйдут фанаты и отсюда, не сразу но уйдут....