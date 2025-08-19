Руководитель разработки Battlefield 6 ответил на критику игроков после бета-теста шутера

Недавно прошедшее открытое бета-тестирование Battlefield 6 вызвало бурное обсуждение в сообществе. Одним из главных предметов спора стал темп игры: многие ветераны серии посчитали, что он слишком быстрый и хаотичный, напоминая скорее Call of Duty, чем классический Battlefield, из-за «прыжков в стрельбе и бессмысленных подкатов». На эту критику ответил ведущий продюсер франшизы, Дэвид Сирланд.
По его словам, команда DICE при разработке ориентируется именно на наследие своей франшизы, а не на конкурентов. Он отверг сравнения с Call of Duty и посоветовал недовольным игрокам освежить свою память.
Мы очень внимательно оглядываемся на наши прошлые современные игры, когда речь заходит о темпе. Я бы настоятельно рекомендовал всем пойти и поиграть на малых/средних картах в BF3 и BF4, чтобы получить хороший пример кривой интенсивности.
— заявил Сирланд
Таким образом, продюсер подчеркнул, что высокий темп и хаотичность на небольших картах всегда были частью Battlefield. Он также напомнил, что для беты были специально выбраны именно такие карты, чтобы продемонстрировать «полнооктановую» версию геймплея, в то время как на больших картах в релизной версии темп будет «более медленным и преднамеренным, как это было в прошлом».
Пока разработчики уверяют, что черпают вдохновение из лучших частей серии, чтобы создать качественный продукт, у издателя EA, похоже, уже есть свои долгосрочные планы на франшизу. По слухам, компания хочет поставить серию на ежегодный конвейер, что может повлиять на будущее качество игр.
Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Узнать больше о будущей новинке, включая подробности о классах и бета-тесте, можно в нашем специальном разделе гайдов.
Кому нужен этот ежегодный конвеер, лучше бы одну нормальную версию поддерживали. Размазывать и так уменьшающуюся аудиторию.
> ежегодный конвеер
> 2042 вышла 4 года назад
И? Раньше выходила раз в 3-4 года, сейчас хотят каждый год. К чему коммент?
Проблема в том, что сейчас не будет, а возможно будет через 5-6 лет, а за это время может выйти условно еще одна часть. На данном этапе это не более, чем выдумка шизоидов
Так бы и сказал, что "мне ваши недовольства - до одного места!" ))))
Во времена бф5 один уже так сказал и оказался на улице ))
И как всегда клоуны схавают эту игру, эх
А что в ней плохого? На вкус и цвет. Как по мне годный шутер
"Таким образом, продюсер подчеркнул, что высокий темп и хаотичность на небольших картах всегда были частью Battlefield."
- Нет таким образом он намекнул что в БФ3 и БФ4 на малых картах наоборот не хватало интенсивности и там всё плохо.
По факту так и есть, и ответ был верный. Но стрельба в припрыжку и подкаты это кринж для псевдореалистичного шутера.
В BF3 или 4 была прикольная механика прыжка плашмя вперед.
Не в БФ3 не в БФ4 не было прыжка плашмя.
Если конвеер повторится как с кАлдой, уйдут фанаты и отсюда, не сразу но уйдут....