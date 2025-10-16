Сага багов в Battlefield 6 получила новое абсурдное украшение: игроки взлетают в облака на дронах и палят с неба

Сага багов движения в Battlefield 6 получила очередное, уже по-настоящему абсурдное украшение: в сети всплыл глюк, который позволяет игрокам оказаться «в облаках» — и расстреливать противников оттуда со снайперской винтовки. Это уже не шуточный эксплойт с лестницами — этот баг даёт реальное, почти непредсказуемое стратегическое преимущество.

Видеозаписи показывают, как игроки поднимаются на высоту над крышами и линиями электропередач и зависают над ареной, откуда удобно выцеливать пехоту и технику внизу. Механика выглядит нелепо проста, и именно это делает её такой опасной: пока шоу продолжается, злоумышленники спокойно стреляют сверху, и большинству участников боя трудно даже понять, откуда прилетают патроны.

С точки зрения честного геймплея это, конечно, вопиюще: баг нивелирует смысл ограничений на передвижение и ломает баланс, особенно для классов без адекватных средств борьбы с воздушными «снайперами». Впрочем, как и большинство очевидных уязвимостей, этот трюк вряд ли проживёт долго — разработчики EA и DICE уже отслеживают подобные ролики и ранее оперативно реагировали на эксплойты.

Пока же сообщество делится видео и обсуждает контрмеры: от попыток вывести «летунов» из положения руками (сбивая их платформы) до выработки тактических приёмов, чтобы не становиться лёгкой мишенью. Одно ясно — Battlefield 6 продолжает удивлять не только картами и стрельбой, но и изобретательностью (и находчивостью) игроков. А нам остаётся ждать патча и наблюдать, что придумают дальше те, кто любит искать лазейки в самой игре.