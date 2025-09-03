Самая жестокая Battlefield со времен Hardline: шестая часть получила рейтинг M от ESRB

Battlefield 6, релиз которой назначен на 10 октября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, ещё до выхода привлекла внимание неожиданным фактом: игра стала первой частью франшизы после Battlefield Hardline, получившей рейтинг M (Mature 17+) от ESRB за сцены крови, интенсивного насилия и нецензурную лексику.

Последние релизы серии — Battlefield 1, Battlefield V и Battlefield 2042 — обходились без подобного обозначения, ограничиваясь стандартным уровнем насилия для шутеров. Теперь же, как заметили GamesRadar и аккаунт BFBulletin, новая часть оказалась ближе по духу к Battlefield 3, 4 и Hardline, где «Gore»-контент был отмечен официально.

Любопытно, что в открытых бета-тестах мультиплеера, прошедших в августе, особой жестокости игроки не заметили — уровень насилия не превышал привычных стандартов франшизы. Это наводит на мысль, что рейтинг «M» в первую очередь связан с одиночной кампанией, которую EA пока держит в секрете.

Тем временем разработчики из Battlefield Studios делают ставку не только на зрелищность, но и на доступность игры. Технический директор Кристиан Буль рассказал, что команда приложила усилия для оптимизации карт и снижения минимальных системных требований, чтобы проект смог охватить максимально широкую аудиторию:

«Мы создали карты и адаптировали их так, чтобы они были производительнее. Независимо от того, используете ли вы минимальные или максимальные настройки, вы получите тот опыт, к которому мы стремимся».

Особый акцент сделан на владельцев ПК с базовыми характеристиками — их поддержка рассматривается как ключевой элемент коммерческого успеха серии. По словам Була, студия тестировала игру на огромном количестве конфигураций, выходящих как за рамки минимальных, так и отстающих от рекомендуемых параметров.

Интересно, что при всей работе над оптимизацией, разработчики отказались от внедрения трассировки лучей. Это решение выглядит неожиданным, учитывая активное использование этой технологии в маркетинге EA с момента релиза Battlefield V и появления видеокарт Nvidia GeForce RTX 2000.

Таким образом, Battlefield 6 может стать самым необычным проектом франшизы за последнее десятилетие: с одной стороны — возвращение к жесткому контенту и рейтингу «Gore», с другой — стремление охватить максимально широкую аудиторию за счёт гибкой оптимизации.