Secure Boot не панацея, но помогает: авторы Battlefield 6 остановили сотни тысяч попыток читерства

В DICE и EA серьёзно настроены очистить Battlefield 6 от нечестных игроков. Команда SPEAR Anti-Cheat подвела итоги первых дней бета-тестирования, и цифры впечатляют: античит Javelin успел пресечь 330 тысяч попыток использовать читы или вмешаться в его работу.

Особое внимание разработчики уделили функции Secure Boot. По их словам, это не «серебряная пуля» в борьбе с мошенниками, а лишь дополнительный барьер. Она затрудняет создание читов, а также позволяет проще их выявлять, блокируя использование уязвимых драйверов и передавая античиту более надёжные сигналы.

Игроки тоже активно включились в борьбу: в первый день раннего доступа поступило 44 тысячи жалоб на подозрительных пользователей, а уже на следующий — ещё 60 тысяч. Эти обращения помогают команде Positive Play оперативно блокировать подтверждённых нарушителей и улучшать алгоритмы обнаружения.

Разработчики поблагодарили сообщество за бдительность и напомнили, что сообщать о нарушителях можно прямо из экрана результатов матча.