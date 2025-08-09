Secure Boot не панацея, но помогает: авторы Battlefield 6 остановили сотни тысяч попыток читерства

В DICE и EA серьёзно настроены очистить Battlefield 6 от нечестных игроков. Команда SPEAR Anti-Cheat подвела итоги первых дней бета-тестирования, и цифры впечатляют: античит Javelin успел пресечь 330 тысяч попыток использовать читы или вмешаться в его работу.
Особое внимание разработчики уделили функции Secure Boot. По их словам, это не «серебряная пуля» в борьбе с мошенниками, а лишь дополнительный барьер. Она затрудняет создание читов, а также позволяет проще их выявлять, блокируя использование уязвимых драйверов и передавая античиту более надёжные сигналы.
Игроки тоже активно включились в борьбу: в первый день раннего доступа поступило 44 тысячи жалоб на подозрительных пользователей, а уже на следующий — ещё 60 тысяч. Эти обращения помогают команде Positive Play оперативно блокировать подтверждённых нарушителей и улучшать алгоритмы обнаружения.
Разработчики поблагодарили сообщество за бдительность и напомнили, что сообщать о нарушителях можно прямо из экрана результатов матча.
Что и требовалось доказать. Читаки поиграли пару минут и подохли все разом.
ждём когда это будет с black ops7 но если там не забанят читеров то бф6 сломает игру разом
Абсолютно никаких доказательств этого нет. Есть только факт того, что, несмотря на хвалёный secure boot, в игре с первых же дней бегают читаки
Читаки табунами бегают в bf4 ,bf1,bf5. С выходом игры их будет больше
Сотни тысяч мы остановили, но милллионы прорвали оборону! Что-то пошло не так..
На бетке сразу появились боты - о какой не панацеи идёт вообще речь, это вообще не защита, чтобы "сломать" защиту надо хоть какое-то время lol
поэтому онлайн игры это каловая масса, синглы всегда будут топ, ну если еще есть мультиплеер вообще имба
Clown moment или ты пишешь то, что думаешь? Ну баттла имба, получается.
Он имел в виду синглплеер с кооперативом
ты видно щас родился раз не понял о чем я, думай дальше может додумаешься клоун коммент 😂
Так затрудняет, что уже на второй день в бетке бегают читеры :D
Вполне закономерно. Китайский платный читак с базовыми функциями стоит всего 2 бакса в месяц. И там не только валхак, заниженный урон, но и бесконечный зум. Отсюда и огромное количество метких снайперов.
Я вчера играл и особо метких снайперов не видел. Редко когда со снапы убивали, хотя сам геймплей за снайпера мне понравился больше, чем в предыдущих баттлфилдах. Если, конечно, на скале не сидеть и играть активно.
Спустя какое-то время кемперы появятся, без них никак))))))
Ой, я вас умоляю ...приватные читы в свободном доступе для покупки и судя по отзывам работают безупречно, так что secure boot буквально не играет роли. Эти гниды всё равно бегают и мешают играть. Сейчас игра бесплатная и это лишь усугубляет положение.
Всё верно, работают безупречно. За двое суток попалось лишь несколько десятков игроков, которые сами спалились. Там просто бесконечный зум для оптики есть и снайперы слишком уж злоупотребляют.
Мне не попадались.
Вчера часа 2 поигиюрал, вроде не встретились. Были намеки на бесмертных и жутко метких снайперов, но думаю это я просто плохо играл
Делают вид что борются а на деле просто собирают репорты чтобы потом банить вручную раз в полгода. 104 тысячи жалоб за 2 дня это показатель тотального провала а не вовлечённости комьюнити лол. Благодарить надо не игроков за репорты а себя за создание игры в которой без софта не победить.
"Свежо предание , а верится с трудом"
Интересно если ето на долго читеров ничто не остановляло читерить