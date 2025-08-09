ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 362 оценки

Secure Boot не панацея, но помогает: авторы Battlefield 6 остановили сотни тысяч попыток читерства

butcher69 butcher69

В DICE и EA серьёзно настроены очистить Battlefield 6 от нечестных игроков. Команда SPEAR Anti-Cheat подвела итоги первых дней бета-тестирования, и цифры впечатляют: античит Javelin успел пресечь 330 тысяч попыток использовать читы или вмешаться в его работу.

Гайд по Безопасной загрузке в Battlefield 6: проверка параметров ПК и включение Secure Boot

Особое внимание разработчики уделили функции Secure Boot. По их словам, это не «серебряная пуля» в борьбе с мошенниками, а лишь дополнительный барьер. Она затрудняет создание читов, а также позволяет проще их выявлять, блокируя использование уязвимых драйверов и передавая античиту более надёжные сигналы.

Игроки тоже активно включились в борьбу: в первый день раннего доступа поступило 44 тысячи жалоб на подозрительных пользователей, а уже на следующий — ещё 60 тысяч. Эти обращения помогают команде Positive Play оперативно блокировать подтверждённых нарушителей и улучшать алгоритмы обнаружения.

Разработчики поблагодарили сообщество за бдительность и напомнили, что сообщать о нарушителях можно прямо из экрана результатов матча.

15
27
Комментарии: 27
JustA_NiceGuy

Что и требовалось доказать. Читаки поиграли пару минут и подохли все разом.

9
Mundfish

ждём когда это будет с black ops7 но если там не забанят читеров то бф6 сломает игру разом

2
JIoMTuK

Абсолютно никаких доказательств этого нет. Есть только факт того, что, несмотря на хвалёный secure boot, в игре с первых же дней бегают читаки

2
vidyssss JIoMTuK

Читаки табунами бегают в bf4 ,bf1,bf5. С выходом игры их будет больше

1
Serg_Sigil

Сотни тысяч мы остановили, но милллионы прорвали оборону! Что-то пошло не так..

На бетке сразу появились боты - о какой не панацеи идёт вообще речь, это вообще не защита, чтобы "сломать" защиту надо хоть какое-то время lol

7
nasmeshnick1

поэтому онлайн игры это каловая масса, синглы всегда будут топ, ну если еще есть мультиплеер вообще имба

6
Wing42
онлайн игры это каловая масса
если еще есть мультиплеер вообще имба

Clown moment или ты пишешь то, что думаешь? Ну баттла имба, получается.

1
TIuBo3aBpuK Wing42

Он имел в виду синглплеер с кооперативом

nasmeshnick1 Wing42

ты видно щас родился раз не понял о чем я, думай дальше может додумаешься клоун коммент 😂

3
Wing42
Она затрудняет создание читов

Так затрудняет, что уже на второй день в бетке бегают читеры :D

5
Dragon Lorе

Вполне закономерно. Китайский платный читак с базовыми функциями стоит всего 2 бакса в месяц. И там не только валхак, заниженный урон, но и бесконечный зум. Отсюда и огромное количество метких снайперов.

Wing42 Dragon Lorе

Я вчера играл и особо метких снайперов не видел. Редко когда со снапы убивали, хотя сам геймплей за снайпера мне понравился больше, чем в предыдущих баттлфилдах. Если, конечно, на скале не сидеть и играть активно.

Dragon Lorе Wing42

Спустя какое-то время кемперы появятся, без них никак))))))

J a r v i s

Ой, я вас умоляю ...приватные читы в свободном доступе для покупки и судя по отзывам работают безупречно, так что secure boot буквально не играет роли. Эти гниды всё равно бегают и мешают играть. Сейчас игра бесплатная и это лишь усугубляет положение.

4
Dragon Lorе

Всё верно, работают безупречно. За двое суток попалось лишь несколько десятков игроков, которые сами спалились. Там просто бесконечный зум для оптики есть и снайперы слишком уж злоупотребляют.

TIuBo3aBpuK Dragon Lorе
За двое суток попалось лишь несколько десятков игроков
Все остальные были ботами
borsic

Мне не попадались.

3
-zotik-

Вчера часа 2 поигиюрал, вроде не встретились. Были намеки на бесмертных и жутко метких снайперов, но думаю это я просто плохо играл

3
Gridon

Делают вид что борются а на деле просто собирают репорты чтобы потом банить вручную раз в полгода. 104 тысячи жалоб за 2 дня это показатель тотального провала а не вовлечённости комьюнити лол. Благодарить надо не игроков за репорты а себя за создание игры в которой без софта не победить.

3
vidyssss

"Свежо предание , а верится с трудом"

1
Dj NordSound

Интересно если ето на долго читеров ничто не остановляло читерить