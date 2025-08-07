Серверы Battlefield 6 трещат по швам; онлайн беты преодолела отметку в 300 тысяч игроков в Steam

Совсем недавно мы писали о высоком интересе к Battlefield 6 и возможных проблемах с серверами. Эти опасения оказались верными: интерес игроков настолько велик, что очереди бесконечны.

Как показано на графике из SteamDB, в Battlefield 6 в настоящее время находится более 314 тысяч игроков, и это число продолжает расти! Интерес настолько велик, что фанаты не могут попасть в игру. Пользователи Reddit и других социальных сетей жалуются, что даже после часового ожидания в очереди ничего не меняется. Вероятно, с консолями и лаунчером EA App, эта цифра будет намного больше.

Разработчики отреагировали на эту ситуацию, опубликовав информацию в своем профиле в сети X. Это сделано для поддержания стабильности серверов.

Поскольку это крупнейшая открытая бета-версия в истории серии Battlefield, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления и стабильную работу серверов. Чтобы это было возможно, мы будем использовать очереди для защиты игрового опыта, но ожидаем минимальное влияние на доступ. Это может произойти в моменты пиковой нагрузки, например, при запуске серверов. Команда постоянно работает над тем, чтобы уменьшить очереди.

В то же время игра почти сразу же оказалась в центре нескольких скандалов. Не будем обращать внимания на использование системы SBMM вместо браузера матчей и наличие ботов в сессиях, так как это стандартная практика для современных шутеров.

Обсуждения BF6 в Steam уже завалены критикой Secure Boot за античит, который требует от пользователей зайти в BIOS и включить эту настройку. И если ваша материнская плата устаревшая и эта опция недоступна, или ее нельзя включить простым переключением, а требуются дополнительные настройки, тогда придется самостоятельно искать гайды и надеяться, что в процессе ничего не сломаете. Впрочем, как можно заметить, скандал не сильно повлиял на популярность бета-версии BF6.

Напомним, доступ к бета-тестированию получили те, кто ранее участвал в тестировании Battlefield Labs или смотрел игровые стримы на Twitch не менее часа. Доступ для всех желающих откроется уже на этих выходных: 9–10 августа и 14–17 августа.