ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 316 оценок

Серверы Battlefield 6 трещат по швам; онлайн беты преодолела отметку в 300 тысяч игроков в Steam

Gruz_ Gruz_

Совсем недавно мы писали о высоком интересе к Battlefield 6 и возможных проблемах с серверами. Эти опасения оказались верными: интерес игроков настолько велик, что очереди бесконечны.

Серверы бета-теста Battlefield 6 могут не выдержать наплыва игроков

Как показано на графике из SteamDB, в Battlefield 6 в настоящее время находится более 314 тысяч игроков, и это число продолжает расти! Интерес настолько велик, что фанаты не могут попасть в игру. Пользователи Reddit и других социальных сетей жалуются, что даже после часового ожидания в очереди ничего не меняется. Вероятно, с консолями и лаунчером EA App, эта цифра будет намного больше.

Разработчики отреагировали на эту ситуацию, опубликовав информацию в своем профиле в сети X. Это сделано для поддержания стабильности серверов.

Поскольку это крупнейшая открытая бета-версия в истории серии Battlefield, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления и стабильную работу серверов. Чтобы это было возможно, мы будем использовать очереди для защиты игрового опыта, но ожидаем минимальное влияние на доступ. Это может произойти в моменты пиковой нагрузки, например, при запуске серверов. Команда постоянно работает над тем, чтобы уменьшить очереди.

В то же время игра почти сразу же оказалась в центре нескольких скандалов. Не будем обращать внимания на использование системы SBMM вместо браузера матчей и наличие ботов в сессиях, так как это стандартная практика для современных шутеров.

Обсуждения BF6 в Steam уже завалены критикой Secure Boot за античит, который требует от пользователей зайти в BIOS и включить эту настройку. И если ваша материнская плата устаревшая и эта опция недоступна, или ее нельзя включить простым переключением, а требуются дополнительные настройки, тогда придется самостоятельно искать гайды и надеяться, что в процессе ничего не сломаете. Впрочем, как можно заметить, скандал не сильно повлиял на популярность бета-версии BF6.

Напомним, доступ к бета-тестированию получили те, кто ранее участвал в тестировании Battlefield Labs или смотрел игровые стримы на Twitch не менее часа. Доступ для всех желающих откроется уже на этих выходных: 9–10 августа и 14–17 августа.

7
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Raf9111

Ну так для того бета тест и делают, протестить сервера. люди ноют на то, Что о ужас, бета тестерами оказались на бетке? С головой там все в порядке?) главное чтоб к финальной стадии 14-17 числа серваки держались стабильно, тогда значит тесты прошли успешно и можно быть готовыми к релизу. В идеале еще и получится игру пощупать нормально и оценить

8
InkubatorKlef

причина тряски?

3
DezkQ

Для этого стрессы устраивают и пускают всех, а это бета, типа пред показ. и показывают такое.

Они же видят к-во купленного, скачанного и т.д.

и уж точно они знали сколько раздали ключей на раннюю бету, а через два дня туда ломается еще стадо.

1
YellowWater InkubatorKlef
причина тряски?

1.фемки не дают и не собираются

2.бабла нет и не будет

3.днк - генетическая предрасположенность

DezkQ

Каждый раз одно и тоже, можно хотя бы на бету\релиз, закупить временные мощности ?

2
Константин335

Это бета, все так и должно быть. Вот если на релизе будут такие проблемы тогда это уже другое дело

1
DezkQ Константин335

будут, ставлю свою печень

1
MaxLik

Звуки отстой, импакта нет никакого, ни от оружия, ни от техники, ни от убийства других игроков.

По графике то же вопросы такое ощущение что хуже чем в 2011 году.

мне 2 каток хватило чтобы снести демку и не тратить больше время.

1
DezkQ

У неё в минималках 2060, что как бы намекало.

1
MaxLik DezkQ

у меня 3070ti ФПС НА HIGH 90-144, ULTRA 70 -110, но сама графика как то не очень.

YellowWater

лучше б мне ключ отдал, а то я прощёлкал

ливанул ибо сосеш?

2
TheNikolay00

Что там вторая серия нытья про secure boot уже началась?

1
GamingWorkshop
1
Пользователь ВКонтакте

// Дмитрий Каранин

1
Лидер Мур

самое главное что сервера работают без лагов и вылетов

1
Пользователь ВКонтакте

да ничего там не трещит, очереди больше нет, ботов нет. работает штатно, не вылетает. // Данил Грибов

1
GamingWorkshop

Вы получили награду для игры Electronic Arts: Battlefield 6 Early Access! Щелкните здесь, чтобы активировать: AJ6X-44RK-UF6K-SD59.

Комментарий удален
fleesh228

Хош открою секрет, который никто совсем не заметил или умолчал. Они понизили изначальное разрешение рендеринга, видимо костыли оптимизации. Поставь хотябы 120 + dlaa и ты поймёшь