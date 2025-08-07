Серверы Battlefield 6 трещат по швам; онлайн беты преодолела отметку в 300 тысяч игроков в Steam

Совсем недавно мы писали о высоком интересе к Battlefield 6 и возможных проблемах с серверами. Эти опасения оказались верными: интерес игроков настолько велик, что очереди бесконечны.
Как показано на графике из SteamDB, в Battlefield 6 в настоящее время находится более 314 тысяч игроков, и это число продолжает расти! Интерес настолько велик, что фанаты не могут попасть в игру. Пользователи Reddit и других социальных сетей жалуются, что даже после часового ожидания в очереди ничего не меняется. Вероятно, с консолями и лаунчером EA App, эта цифра будет намного больше.
Разработчики отреагировали на эту ситуацию, опубликовав информацию в своем профиле в сети X. Это сделано для поддержания стабильности серверов.
Поскольку это крупнейшая открытая бета-версия в истории серии Battlefield, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления и стабильную работу серверов. Чтобы это было возможно, мы будем использовать очереди для защиты игрового опыта, но ожидаем минимальное влияние на доступ. Это может произойти в моменты пиковой нагрузки, например, при запуске серверов. Команда постоянно работает над тем, чтобы уменьшить очереди.
В то же время игра почти сразу же оказалась в центре нескольких скандалов. Не будем обращать внимания на использование системы SBMM вместо браузера матчей и наличие ботов в сессиях, так как это стандартная практика для современных шутеров.
Обсуждения BF6 в Steam уже завалены критикой Secure Boot за античит, который требует от пользователей зайти в BIOS и включить эту настройку. И если ваша материнская плата устаревшая и эта опция недоступна, или ее нельзя включить простым переключением, а требуются дополнительные настройки, тогда придется самостоятельно искать гайды и надеяться, что в процессе ничего не сломаете. Впрочем, как можно заметить, скандал не сильно повлиял на популярность бета-версии BF6.
Напомним, доступ к бета-тестированию получили те, кто ранее участвал в тестировании Battlefield Labs или смотрел игровые стримы на Twitch не менее часа. Доступ для всех желающих откроется уже на этих выходных: 9–10 августа и 14–17 августа.
Ну так для того бета тест и делают, протестить сервера. люди ноют на то, Что о ужас, бета тестерами оказались на бетке? С головой там все в порядке?) главное чтоб к финальной стадии 14-17 числа серваки держались стабильно, тогда значит тесты прошли успешно и можно быть готовыми к релизу. В идеале еще и получится игру пощупать нормально и оценить
Для этого стрессы устраивают и пускают всех, а это бета, типа пред показ. и показывают такое.
Они же видят к-во купленного, скачанного и т.д.
и уж точно они знали сколько раздали ключей на раннюю бету, а через два дня туда ломается еще стадо.
Каждый раз одно и тоже, можно хотя бы на бету\релиз, закупить временные мощности ?
Это бета, все так и должно быть. Вот если на релизе будут такие проблемы тогда это уже другое дело
будут, ставлю свою печень
Звуки отстой, импакта нет никакого, ни от оружия, ни от техники, ни от убийства других игроков.
По графике то же вопросы такое ощущение что хуже чем в 2011 году.
мне 2 каток хватило чтобы снести демку и не тратить больше время.
У неё в минималках 2060, что как бы намекало.
у меня 3070ti ФПС НА HIGH 90-144, ULTRA 70 -110, но сама графика как то не очень.
лучше б мне ключ отдал, а то я прощёлкал
Что там вторая серия нытья про secure boot уже началась?
самое главное что сервера работают без лагов и вылетов
да ничего там не трещит, очереди больше нет, ботов нет. работает штатно, не вылетает. // Данил Грибов
Хош открою секрет, который никто совсем не заметил или умолчал. Они понизили изначальное разрешение рендеринга, видимо костыли оптимизации. Поставь хотябы 120 + dlaa и ты поймёшь