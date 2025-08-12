Система подбора игроков в Battlefield 6 учитывает навыки игроков, но важнее всего пинг - продюсер

Накануне второго этапа открытого бета-тестирования Battlefield 6 главный продюсер Dice Дэвид Сирланд объяснил в Twitter/X, что в игре учитывается уровень навыков игроков во время матчмейкинг, но это «далеко не главный» фактор. Главный приоретет - пинг и скорость подбора, к тому же система автоматически подбирает баланс команд таким образом, чтобы в каждой из них были как опытные игроки, так и новички.

В открытой бета-версии использовались все приоритеты подбора игроков, которые мы планируем использовать в финальной версии. Они такие же, как и в предыдущих играх. Мы уделяем приоритетное внимание пингу и времени до начала игры.



Мастерство является одним из важных факторов, но далеко не самым главным, и для эффективной работы всех наших крупных режимов требуется широкий спектр навыков. Для эффективной работы «песочницы» требуется множество различных навыков, и именно поэтому система подбора игроков выравнивает команды в рамках этого процесса.

— Дэвид Сирланд

Низкий пинг означает, что при игре будет как можно меньше задержек, поэтому вполне логично, что это самый приоритетный пункт в списке. Тем не менее, навыки тоже имеют некоторое значение, даже если никто не хочет этого признавать.

При этом Сирланд уточнил, что в ходе проведения первой «бети» применялись точно такие же алгоритмы, как и в финальной версии. Такой подход должен обеспечить стабильное соединение и сбалансированный игровой процесс в крупных режимах.

Напомним, что Battlefield 6 выйдет 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.