Слух: Старт третьего сезона Battlefield 6 намечен на середину мая

Текущий сезон Nightfall в Battlefield 6 официально завершается 12 мая, что полностью соответствует долгосрочному графику Electronic Arts по выпуску сезонного контента. С окончанием этапа Hunter/Prey игроки перейдут к следующей фазе без пауз, так как студия стремится поддерживать регулярный темп обновлений, несмотря на постепенное снижение активной аудитории со времен релиза.

Старт третьего сезона запланирован на тот же день — 12 мая. Согласно актуальным утечкам, в игру могут вернуться классические карты, такие как Plaza и Golmud Railway, а арсенал пополнится знаковыми образцами вооружения: винтовкой M16A3 и ручным пулеметом RPK-74M. Эти нововведения призваны освежить геймплей и вернуть интерес ветеранов серии.

Разработчики Battlefield продолжат придерживаться стратегии постепенного развертывания контента, поэтому новички и техника будут появляться в игре порциями в течение первых недель после запуска сезона. Такой подход позволяет студии более гибко корректировать баланс и поддерживать вовлеченность игроков на протяжении всего периода действия обновления.