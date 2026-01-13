Слух: второй сезон Battlefield 6 стартует 17 февраля

Согласно новой информации, Battlefield Studios планирует продлить первый сезон Battlefield 6, параллельно занимаясь подготовкой и доводя до ума предстоящий второй сезон на основе отзывов сообщества.

Расписание 1-го сезона:

• 20 января – межсезонное обновление 1-го сезона

• 27 января – новый бонусный режим

• 16 февраля – завершение 1-го сезона

• 17 февраля – старт 2-го сезона

В бонусном режиме дадут бесплатно: повышение XP для снаряжения, скин для транспортного средства и фон для карточки игрока. Премиум (боевого пропуска 1-го сезона): набор оружия, повышение XP для карьеры и дополнительные предметы для кастомизации.

Кроме того, Battlefield Studios будет предлагать ежедневные награды за вход в игру + 2XP в выходные. Прохождение бонусного режима можно выполнять параллельно с прохождением боевого пропуска Season 1.