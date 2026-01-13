ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 173 оценки

Слух: второй сезон Battlefield 6 стартует 17 февраля

Gruz_ Gruz_

Согласно новой информации, Battlefield Studios планирует продлить первый сезон Battlefield 6, параллельно занимаясь подготовкой и доводя до ума предстоящий второй сезон на основе отзывов сообщества.

Расписание 1-го сезона:

• 20 января – межсезонное обновление 1-го сезона

• 27 января – новый бонусный режим

• 16 февраля – завершение 1-го сезона

• 17 февраля – старт 2-го сезона

В бонусном режиме дадут бесплатно: повышение XP для снаряжения, скин для транспортного средства и фон для карточки игрока. Премиум (боевого пропуска 1-го сезона): набор оружия, повышение XP для карьеры и дополнительные предметы для кастомизации.

Кроме того, Battlefield Studios будет предлагать ежедневные награды за вход в игру + 2XP в выходные. Прохождение бонусного режима можно выполнять параллельно с прохождением боевого пропуска Season 1.

Комментарии:  8
sa1958

Ну и ладушки.

1
Антон Патриарх Логвинов
второй сезон Battlefield 6 стартует 17 февраля

Можно, но зачем?

RuNZerO

Часть 6 сезон 2 как сериал,а может это и есть сериал

romero52

Первый пасс практически прошел собрал 300 монет. Для того чтобы купить весь сезон пасс кажется 1200 нужно. В итоге только к 4ому сезону смогу купить. актив пушат к покупке за реальные денежки…

Killermag

час назад прошел пасс за выход до этого трейлера

Killermag

потребоваллось 127 часов игры

Killermag

3 месяца по вечерам по 4 часа

Пользователь ВКонтакте

А карты уже месяц как надоели // Денис Давыдов