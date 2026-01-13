Слух: второй сезон Battlefield 6 стартует 17 февраля

Согласно новой информации, Battlefield Studios планирует продлить первый сезон Battlefield 6, параллельно занимаясь подготовкой и доводя до ума предстоящий второй сезон на основе отзывов сообщества.
Расписание 1-го сезона:
• 20 января – межсезонное обновление 1-го сезона
• 27 января – новый бонусный режим
• 16 февраля – завершение 1-го сезона
• 17 февраля – старт 2-го сезона
В бонусном режиме дадут бесплатно: повышение XP для снаряжения, скин для транспортного средства и фон для карточки игрока. Премиум (боевого пропуска 1-го сезона): набор оружия, повышение XP для карьеры и дополнительные предметы для кастомизации.
Кроме того, Battlefield Studios будет предлагать ежедневные награды за вход в игру + 2XP в выходные. Прохождение бонусного режима можно выполнять параллельно с прохождением боевого пропуска Season 1.
Ну и ладушки.
Можно, но зачем?
Часть 6 сезон 2 как сериал,а может это и есть сериал
Первый пасс практически прошел собрал 300 монет. Для того чтобы купить весь сезон пасс кажется 1200 нужно. В итоге только к 4ому сезону смогу купить. актив пушат к покупке за реальные денежки…
час назад прошел пасс за выход до этого трейлера
потребоваллось 127 часов игры
3 месяца по вечерам по 4 часа
А карты уже месяц как надоели // Денис Давыдов