Слышь, предзакажи: EA вводит предзаказы на боевые пропуска в Battlefield 6

Казалось бы, игровая индустрия уже видела всё, но Electronic Arts снова смогла удивить. Издатель придумал новый инновационный способ монетизации — теперь игрокам предлагают оформить предзаказ на боевой пропуск.



Да, вы не ослышались: вам предлагают заплатить за право гриндить награды в будущем сезоне еще до того, как этот сезон вообще начнется.

Что входит в «выгодное» предложение за $25:

Ранний доступ к контенту: Оформив предзаказ на пропуск третьего сезона Battlefield 6, вы заранее бронируете себе место в очереди за наградами.

Эксклюзивные паки: Два набора скинов для оружия, которые выдадут сразу (или почти сразу).

Бустеры для ленивых: Пропуски нескольких уровней и множители опыта (XP boosters), чтобы вы могли меньше играть в игру, за которую заплатили.

Цена вопроса: Стандартные для EA двадцать пять долларов - почти половина стоимости полноценной игры.

Аналитики и игроки уже вовсю иронизируют над ситуацией. Похоже, скоро нас ждут предзаказы на предзаказы или платная возможность зайти в главное меню в день релиза.