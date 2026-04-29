Слышь, предзакажи: EA вводит предзаказы на боевые пропуска в Battlefield 6

Казалось бы, игровая индустрия уже видела всё, но Electronic Arts снова смогла удивить. Издатель придумал новый инновационный способ монетизации — теперь игрокам предлагают оформить предзаказ на боевой пропуск.
Да, вы не ослышались: вам предлагают заплатить за право гриндить награды в будущем сезоне еще до того, как этот сезон вообще начнется.
Что входит в «выгодное» предложение за $25:
- Ранний доступ к контенту: Оформив предзаказ на пропуск третьего сезона Battlefield 6, вы заранее бронируете себе место в очереди за наградами.
- Эксклюзивные паки: Два набора скинов для оружия, которые выдадут сразу (или почти сразу).
- Бустеры для ленивых: Пропуски нескольких уровней и множители опыта (XP boosters), чтобы вы могли меньше играть в игру, за которую заплатили.
- Цена вопроса: Стандартные для EA двадцать пять долларов - почти половина стоимости полноценной игры.
Аналитики и игроки уже вовсю иронизируют над ситуацией. Похоже, скоро нас ждут предзаказы на предзаказы или платная возможность зайти в главное меню в день релиза.
Это всё ещё лучше, чем монетизация Таркова. Тут хотя бы не требуют четыре раза покупать фулл (один раз чтоб был, один раз после отмены предыдущего фулла и введения ещё более полного фулла, один раз для игры на евросерверах, и ещё один раз чтобы поиграть через Steam).
Наследие коту под хвост // Роман Бурмакин