Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 1 238 оценок

Слышь, предзакажи: EA вводит предзаказы на боевые пропуска в Battlefield 6

TheSkoofLord TheSkoofLord

Казалось бы, игровая индустрия уже видела всё, но Electronic Arts снова смогла удивить. Издатель придумал новый инновационный способ монетизации — теперь игрокам предлагают оформить предзаказ на боевой пропуск.

Да, вы не ослышались: вам предлагают заплатить за право гриндить награды в будущем сезоне еще до того, как этот сезон вообще начнется.

Что входит в «выгодное» предложение за $25:

  • Ранний доступ к контенту: Оформив предзаказ на пропуск третьего сезона Battlefield 6, вы заранее бронируете себе место в очереди за наградами.
  • Эксклюзивные паки: Два набора скинов для оружия, которые выдадут сразу (или почти сразу).
  • Бустеры для ленивых: Пропуски нескольких уровней и множители опыта (XP boosters), чтобы вы могли меньше играть в игру, за которую заплатили.
  • Цена вопроса: Стандартные для EA двадцать пять долларов - почти половина стоимости полноценной игры.

Аналитики и игроки уже вовсю иронизируют над ситуацией. Похоже, скоро нас ждут предзаказы на предзаказы или платная возможность зайти в главное меню в день релиза.

Это всё ещё лучше, чем монетизация Таркова. Тут хотя бы не требуют четыре раза покупать фулл (один раз чтоб был, один раз после отмены предыдущего фулла и введения ещё более полного фулла, один раз для игры на евросерверах, и ещё один раз чтобы поиграть через Steam).

Пользователь ВКонтакте

