СМИ: Electronic Arts провела сокращения в командах Battlefield Studios после рекордного запуска Battlefield 6

Компания Electronic Arts начала сокращения сотрудников в студиях, работающих над серией Battlefield 6. По данным IGN, увольнения затронули сразу несколько подразделений: DICE, Criterion Games, Ripple Effect Studios и Motive Studio. Точное число уволенных пока не раскрывается.

Внутри компании происходящее называют «реорганизацией» команд Battlefield. Все четыре студии продолжат работу и займутся дальнейшей поддержкой Battlefield 6, однако изменения затронули разные отделы и офисы.

Ситуация выглядит неожиданной на фоне успеха игры. Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой 2025 года в США и показала лучший старт в истории серии: за первые три дня было продано около 7 миллионов копий. Многопользовательский режим получил хорошие оценки критиков, хотя сюжетная кампания встретила более сдержанную реакцию.

Однако спустя несколько месяцев после релиза проект столкнулся с проблемами. Игроки критиковали обновления, систему монетизации и использование генеративного ИИ для косметических предметов. Рейтинг игры в Steam снизился с «в основном положительных» до «смешанных», а второй сезон разработчики отложили, чтобы учесть отзывы сообщества.

Пиковый онлайн в Steam после релиза достигал 747 тысяч игроков одновременно, но сейчас обычно держится на уровне десятков тысяч. При этом Battlefield 6 также доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, поэтому полную картину популярности игра всё же не отражает.

Сокращения происходят через несколько месяцев после гибели главы франшизы Винс Зампелла в автомобильной аварии. Они также совпали с подготовкой к возможному поглощению Electronic Arts инвестиционной группой, включающей Public Investment Fund, Silver Lake и Affinity Partners. Сделку оценивают примерно в 55 миллиардов долларов, однако внутри EA утверждают, что нынешние увольнения не связаны с будущим приобретением.