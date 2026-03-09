СМИ: Electronic Arts провела сокращения в командах Battlefield Studios после рекордного запуска Battlefield 6

Компания Electronic Arts начала сокращения сотрудников в студиях, работающих над серией Battlefield 6. По данным IGN, увольнения затронули сразу несколько подразделений: DICE, Criterion Games, Ripple Effect Studios и Motive Studio. Точное число уволенных пока не раскрывается.
Внутри компании происходящее называют «реорганизацией» команд Battlefield. Все четыре студии продолжат работу и займутся дальнейшей поддержкой Battlefield 6, однако изменения затронули разные отделы и офисы.
Ситуация выглядит неожиданной на фоне успеха игры. Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой 2025 года в США и показала лучший старт в истории серии: за первые три дня было продано около 7 миллионов копий. Многопользовательский режим получил хорошие оценки критиков, хотя сюжетная кампания встретила более сдержанную реакцию.
Однако спустя несколько месяцев после релиза проект столкнулся с проблемами. Игроки критиковали обновления, систему монетизации и использование генеративного ИИ для косметических предметов. Рейтинг игры в Steam снизился с «в основном положительных» до «смешанных», а второй сезон разработчики отложили, чтобы учесть отзывы сообщества.
Пиковый онлайн в Steam после релиза достигал 747 тысяч игроков одновременно, но сейчас обычно держится на уровне десятков тысяч. При этом Battlefield 6 также доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, поэтому полную картину популярности игра всё же не отражает.
Сокращения происходят через несколько месяцев после гибели главы франшизы Винс Зампелла в автомобильной аварии. Они также совпали с подготовкой к возможному поглощению Electronic Arts инвестиционной группой, включающей Public Investment Fund, Silver Lake и Affinity Partners. Сделку оценивают примерно в 55 миллиардов долларов, однако внутри EA утверждают, что нынешние увольнения не связаны с будущим приобретением.
Хорошая пиар компания ≠ хорошая игра. Залутали бабла с хомячков и можно дальше доить бедолаг на ПЛАТНЫЕ быдлопассы в игре за 80$. Я понимаю быдлопасс в ф2п игре но не в оверпрайс игре за 80 бачей.
Очевидно, успех ударил в голову и студии расслабились.
Продать 10 миллионов копий ≠ удержать аудиторию.
"Убийца" Call of Duty резко сдал.
Успех)
Это был последний БФ, который я купил. По крайней мере пока серией владеет EA как издатель и разработчиками будут являться DICE. Ибо то, в каком состоянии игра после 4+ месяцев с релиза - это не просто плевок в лицо фанатам и простым игрокам, а самая настоящая некомпетентность. Казалось бы, с каждым обновлением баги должны исчезать, а с каждым большим обновлением (читай: новый "Сезон") игра должна становиться значительно лучше. По итогу же эти "эксперты" "ломают" кучу вещей в тщетных попытках "пофиксить" непонятно что. Из самого "весёлого" за последнее время:
- невозможность респавна на точке Б, по крайней мере на "Осаде Каира" на предпоследнем этапе в "Прорыве" играя за защиту;
- внезапные телепорты за пределы карты в самом начале раунда (пикрелейтед);
- уничтожение техники в которой ты едешь на ровном месте (даже справа вверху пишется, что ты умер просто так - там только знак, например, БТРа и твой ник)
- невозможность "поднять" союзников дефибриллятором (очень смешно наблюдать, когда тебя тщетно пытаются возродить много раз подряд, но у них это не выходит тупо потому что)
И это лишь первое, что пришло в голову. Про спорность контента (его качества и количества) в этой live-service игре и говорить не хочется... В общем, я полностью верю в слухи, что EA пустила все силы на разработку BF7, а над "поддержкой" BF6 работает горстка интернов, которых взяли после недельных онлайн-курсов.
Эх, Зампелла, на что же ты нас покинул...
Что за глупости думать, что лишь, когда плохо с игрой происходят сокращения. Когда хорошо сокращение тоже происходят т.к. происходит оптимизация пост релизных расходов скажем так. И это, к сожалению особенности игровой индустрии. Исходят из того, что наберут новых на новый проект при необходимости.