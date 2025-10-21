Соавтор Halo Маркус Лето раскритиковал EA за то что сотрудники Ridgeline не получили упоминание в титрах Battlefield 6

Соавтор Halo и бывший руководитель студии Ridgeline Games Маркус Лето выразил недовольство тем, что его бывшие коллеги не были должным образом отмечены в титрах Battlefield 6, несмотря на их значительный вклад в разработку игры.

На своей странице в LinkedIn Лето написал, что многие сотрудники Ridgeline трудились над Battlefield 6 от года до двух с половиной лет, создавая основу проекта, прежде чем студия была закрыта.

«Эти талантливые разработчики построили фундамент игры, но большинство из них, после увольнений, оказались лишь в разделе Special Thanks в самом конце титров. Некоторые вовсе не упомянуты, включая меня», — отметил он.

Ridgeline Games, основанная Лето, отвечала за сюжетную кампанию Battlefield 6, однако студия была закрыта в феврале 2024 года в рамках реструктуризации EA, когда компания сократила около 670 сотрудников. Разработку одиночного режима после этого продолжили другие команды — Criterion и Ripple Effect.

«Разработка игр — это командная работа, и каждый, кто внес вклад, заслуживает честного признания», — подчеркнул Лето, опубликовав список имён разработчиков, которых хотел бы видеть в титрах.

Battlefield 6, несмотря на рекордные продажи и успех мультиплеера, получила критику за слабую сюжетную кампанию.