Sony может получить права на фильм по Battlefield - Майкл Б. Джордан может сыграть главную роль

Sony ведёт переговоры о покупке прав на фильм по Battlefield, который разрабатывает Кристофер Маккуорри — сценарист и режиссёр «Топ Ган: Мэверик» и нескольких фильмов серии «Миссия невыполнима».

Интерес к экранизации ранее проявляли Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Universal, Netflix и Sony. Теперь, судя по новому отчёту Variety, именно Sony может оказаться ближе остальных к заключению сделки.

Продюсером фильма выступит Майкл Б. Джордан, который также может исполнить одну из главных ролей. Впрочем, его участие в качестве актёра пока зависит от окончательных условий сделки.

Маккуорри займётся сценарием, режиссурой и продюсированием проекта. Среди других продюсеров — Джесси Стерн от Electronic Arts, Картер Свон из Emerald Neon, Рой Ли и Мири Юн из Vertigo, а также Элизабет Рапосо из Outlier Society.

При этом Battlefield не единственная крупная военная игровая серия, получающая голливудскую экранизацию. Фильм также готовится по Call of Duty, причём последние сообщения связывают его с серией Modern Warfare.