Сообщается, что бюджет Battlefield 6 уже перевалил за $400 миллионов - у EA возникла масса проблем с созданием игры

Разработка Battlefield 6 под кодовым названием Glacier проходит непросто. По данным издания Ars Technica, опросившей бывших и нынешних разработчиков, проект столкнулся с чередой проблем, несмотря на амбициозные планы EA привлечь рекордные 100 миллионов игроков.

После провала Battlefield 2042 в EA провели детальный разбор ошибок, сохранив концепцию, но пересмотрев подход к реализации. Компания делает ставку на два условно-бесплатных режима - "королевскую битву" и новый Gauntlet, надеясь повторить успех Call of Duty: Warzone. Однако ветераны DICE скептически оценивают шансы достичь заявленных показателей, отмечая отсутствие маркетинговых предпосылок для такого роста.

Проект уже стал самым дорогим в истории серии. Первоначальный бюджет в 400 миллионов долларов значительно вырос из-за проблем разработки, потребовавших подключения дополнительных студий. Особые сложности возникли с одиночной кампанией - после двух лет работы студия Ridgeline была закрыта из-за неудовлетворительных результатов, а её наработки признаны бесполезными. Теперь одиночную кампанию практически с нуля создают Criterion, DICE и Motive, отставая от графика на два года:

Культурные различия между шведской DICE и американским руководством EA стали источником постоянных конфликтов. Если раньше студия ориентировалась на создание качественного игрового опыта, теперь приоритетом стали квартальные финансовые показатели. Жесткие сроки и увеличившаяся нагрузка привели к переутомлению сотрудников, некоторые из которых взяли длительные больничные.

Несмотря на проблемы, EA планирует полноценно анонсировать игру летом 2025 года с релизом до апреля 2026. Однако многие системы остаются незавершенными, и часть контента, вероятно, выйдет только в пострелизных обновлениях.