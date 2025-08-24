Сообщается, что EA платит создателям контента до 300 тысяч долларов за продвижение Battlefield 6

Battlefield 6 готовится к грандиозному возвращению в этом году после невероятно успешных раундов бета-тестирования. За столько лет впервые геймеры с нетерпением ждут Battlefield, а не Call of Duty.

Хотя бета-версия получила довольно позитивный приём, утверждается, что EA заплатила ведущим создателям контента для Battlefield 6 до 300 тысяч долларов.

TheGhostOfHope сообщил, что создателям контента было выплачено от 10 тысяч до 300 тысяч долларов за продвижение Battlefield 6. Это произошло после слухов, появившихся в прошлом месяце, о том, что EA заключила многомиллионный контракт на продвижение.

Компании часто нанимают авторов, чтобы расхваливать не очень хорошие игры; однако с Battlefield 6 всё иначе. Это также показывает, что теперь геймера следует с осторожностью относиться к отзывам создателей контента.

Тем не менее, Battlefield 6 всё ещё стремится стать хитом среди фанатов, побив множество рекордов, несмотря на то, что находится на стадии бета-тестирования. Это одна из самых популярных игр в списке желаемого в Steam, и она даже возродила старые части серии.