Сообщается, что EA платит создателям контента до 300 тысяч долларов за продвижение Battlefield 6

Battlefield 6 готовится к грандиозному возвращению в этом году после невероятно успешных раундов бета-тестирования. За столько лет впервые геймеры с нетерпением ждут Battlefield, а не Call of Duty.
Хотя бета-версия получила довольно позитивный приём, утверждается, что EA заплатила ведущим создателям контента для Battlefield 6 до 300 тысяч долларов.
TheGhostOfHope сообщил, что создателям контента было выплачено от 10 тысяч до 300 тысяч долларов за продвижение Battlefield 6. Это произошло после слухов, появившихся в прошлом месяце, о том, что EA заключила многомиллионный контракт на продвижение.
Компании часто нанимают авторов, чтобы расхваливать не очень хорошие игры; однако с Battlefield 6 всё иначе. Это также показывает, что теперь геймера следует с осторожностью относиться к отзывам создателей контента.
Тем не менее, Battlefield 6 всё ещё стремится стать хитом среди фанатов, побив множество рекордов, несмотря на то, что находится на стадии бета-тестирования. Это одна из самых популярных игр в списке желаемого в Steam, и она даже возродила старые части серии.
Зачем там что-то продвигать? По бетке понятно, что будет годная батла впервые с 4й части.
Конечно иначе раньше видимо дешевле обходилось покупать позитивный приём. Она и старые части серии возродила ровно тем что после беты люди побежали ставить что то реально работающее и весёлое а не этот проплаченный цирк.
Увидел цирк только в твоём комментарии. Хорошая часть серии выходит. Но вам все равно надо как-то обосрать. Или обосраться
Что бы сказать хорошая или нет надо дождаться релиза, а на бете показали очередную помесь с CoD. И хорошего в этом мало.
дельту точно так же восхваляли
Ну вон Антоха Логвинов жестко рекламит бф 6 в своем телеграмме
А разве этот клоун что то может иначе ?
Держи в курсе что там у Тохи в телеграмме ,очень интересно(нет)
Знаете, я и сам своего рода создатель контента за 300.000$
Либо хотят закпрепить результат, либо не уверены в успехе. Надеюсь у батлы получится наконец выдать что-то приемлимое, наелись уже.