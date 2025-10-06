Сообщается, что в дисковые версии Battlefield 6 для PS5 содержат полную игру, дополнительная загрузка не требуется

Сообщается, что розничная версия Battlefield 6 для PlayStation 5 содержит полную игру на диске, поэтому для игры в кампанию и многопользовательские режимы не требуется дополнительная загрузка.
Как подтверждено на официальном форуме серии на Reddit, розничные копии долгожданной новой игры, которая выходит на этой неделе, уже находятся в руках некоторых счастливчиков. Один из пользователей сообщил, что полная игра находится на диске и в неё можно играть без дополнительной загрузки.
Выпуск полной версии игры на диске, чтобы избежать обязательных загрузок после запуска, — ещё один показатель того, что команды разработчиков Battlefield 6 уделяют больше внимания техническим аспектам игры. Благодаря отличной оптимизации на всех платформах, включая Xbox Series S и ПК с минимальными требованиями, рынок, судя по количеству предзаказов, готов в значительной степени вознаградить этот подход. По данным аналитической компании Ampere Analysis, на игру оформлено около 1,7 миллиона предзаказов, а продажи за первую неделю после выхода игры составят 5 миллионов копий.
Battlefield 6 выходит на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S 10 октября.
Ого. На диске с игрой есть игра! Вау.
Я как будто новости с параллельной вселенной читаю.
К сожалению, современные игры не только из-за онлайн систем защиты фактически потеряли смысл в физических копиях. Но и из-за банальной сырости на релизе. Так что, к сожалению, современные игры на физических носителях это скорей предмет гордости перед окружающими людьми, чем действительно автономный дистрибутив игры.
Вот например одно из моих скажем так игровых сокровищ Command & Conquer: The First Decade
Обнаружены технологии древних цивилизаций
Да ладно, а как же патч на 170 гигов?
в отличие от колды, на диске которой 100 мегов фигни, диск просто ключ. и для ру аккаунта нужно со стороннего все выкачивать (польского, украинского, турецкого)
Ага, потому, что всё будет в патче первого дня, который будет весить столько же сколько и игра.
Я уж молчу про тонну последующих патчей.