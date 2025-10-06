Сообщается, что в дисковые версии Battlefield 6 для PS5 содержат полную игру, дополнительная загрузка не требуется

Сообщается, что розничная версия Battlefield 6 для PlayStation 5 содержит полную игру на диске, поэтому для игры в кампанию и многопользовательские режимы не требуется дополнительная загрузка.

Как подтверждено на официальном форуме серии на Reddit, розничные копии долгожданной новой игры, которая выходит на этой неделе, уже находятся в руках некоторых счастливчиков. Один из пользователей сообщил, что полная игра находится на диске и в неё можно играть без дополнительной загрузки.

Выпуск полной версии игры на диске, чтобы избежать обязательных загрузок после запуска, — ещё один показатель того, что команды разработчиков Battlefield 6 уделяют больше внимания техническим аспектам игры. Благодаря отличной оптимизации на всех платформах, включая Xbox Series S и ПК с минимальными требованиями, рынок, судя по количеству предзаказов, готов в значительной степени вознаградить этот подход. По данным аналитической компании Ampere Analysis, на игру оформлено около 1,7 миллиона предзаказов, а продажи за первую неделю после выхода игры составят 5 миллионов копий.

Battlefield 6 выходит на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S 10 октября.