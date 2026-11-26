Battlefield 6 постепенно уступает позиции в Steam своему конкуренту Wardogs, и основатель Bulkhead Interactive Джо Браммер считает, что одна из причин кроется в подходе Electronic Arts к работе с сообществом. По его мнению, разработчики Battlefield попали в ловушку, пытаясь удовлетворить слишком много пожеланий игроков вместо того, чтобы придерживаться собственного видения игры.

В интервью на YouTube-канале Hivemind World Браммер объяснил, что его студия придерживается другой стратегии. Команда не собирается автоматически реагировать на каждое замечание сообщества и внедрять все предлагаемые изменения. Разработчики готовы прислушиваться к действительно полезным идеям, но не считают, что игроки должны определять каждое решение.

«Мне кажется, они [DICE] попали в ловушку, делая всё, чего ожидает сообщество игроков», — заявил руководитель Bulkhead Interactive.

По мнению Браммера, именно чрезмерная уступчивость может вредить Battlefield 6. Electronic Arts уже пыталась корректировать игровой процесс с учётом пожеланий разных категорий поклонников серии и добавляла ожидаемые карты, однако это не избавило разработчиков от критики. При этом некоторые решения, например наличие микротранзакций, по-прежнему вызывают недовольство сообщества.

Статистика Steam за последние сутки показывает заметную разницу между двумя шутерами. Пиковый онлайн Wardogs достиг примерно 62 тысяч игроков, тогда как Battlefield 6 собрала около 29 тысяч пользователей. Эти цифры позволяют предположить, что часть аудитории могла перейти к конкуренту, хотя делать окончательные выводы по одной площадке нельзя: Battlefield 6 также доступна через приложение EA и другие платформы.

Впрочем, у DICE ещё есть возможность изменить ситуацию. Очередные правки для Battlefield 6 должны выйти уже 26 ноября. Насколько они понравятся сообществу и помогут ли вернуть интерес к игре, станет понятно после обновления.