Создатели Battlefield 6 поделились планами борьбы с читерами на PlayStation и Xbox

Проблема нечестной игры в Battlefield 6 касается не только ПК, но и консолей. Во время недавнего интервью технический директор проекта Кристиан Буль подтвердил, что студия активно работает над решением этой задачи, включая сотрудничество с PlayStation и Microsoft.
По словам Буля, использование сторонних устройств вроде Cronus Zen стало одной из главных угроз честной игре. Для противодействия разработчики внедряют собственные системы макродетекции, а также полагаются на поддержку платформодержателей, чтобы выявлять и блокировать нарушителей.
На ПК команда также усилила защиту — была активирована система Secure Boot, которая усложняет работу читерам и ограничивает запуск неавторизованных модификаций.
«Мы очень серьёзно относимся к этой проблеме и хотим сохранить честное соперничество, чтобы Battlefield оставался по-настоящему конкурентной игрой», — отметил Буль.
Игроки надеются, что меры сработают ещё на ранних этапах, ведь во время бета-тестов многие жаловались на высокий уровень читерства, а часть комьюнити даже предлагала отдельный режим кроссплея только для консолей.
"По словам Буля, использование сторонних устройств вроде Cronus Zen стало одной из главных угроз честной игре." а смысл? АА в бф6 очень слабый.
Буль Буль чет меня порвало
Так, спот, каждый первый консолойд, орет и бьет себя пяткой в грудь что читеров у них нет ) Как-же так ? )
З.Ы. А с лаг свитчерами они как бороться будут ? )
Там есть какая-то приблуда, которая тормозит сетевой трафик исходящий. В итоге сервер о тебе получает пакеты рывками, а ты все пакеты. И получается, что ты видишь типов нормально, а они тебя с телепортами. Вроде такую приблуду видел в видосе про читы на консолях.
Мне ты это нахрена рассказываешь ? Я это и так знаю, это и есть лаг свитчер, он еще может быть в тот самый хронос встроен и срабатывать при стрельбе, ты вон консолоидам рассказывай у которых читаков нет ) Их там чутли не больше, и ловить их сложней в разы.
Чел успокойся. Это не предъява тебе была
Попытка задетектить Cronus программно обречена, эмулятор контроллера всегда будет на шаг впереди. Secure Boot остановит ровно 0 профессиональных создателей читов, это барьер для первоклассников который обошли еще на бете. Сваливать работу на Sony и Microsoft значит просто готовить оправдания на будущее. После беты забитой читерами эти обещания выглядят как плохая шутка для предзаказов
То есть секъюрити буст не помог ? гениально....