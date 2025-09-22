Создатели Battlefield 6 поделились планами борьбы с читерами на PlayStation и Xbox

Проблема нечестной игры в Battlefield 6 касается не только ПК, но и консолей. Во время недавнего интервью технический директор проекта Кристиан Буль подтвердил, что студия активно работает над решением этой задачи, включая сотрудничество с PlayStation и Microsoft.

По словам Буля, использование сторонних устройств вроде Cronus Zen стало одной из главных угроз честной игре. Для противодействия разработчики внедряют собственные системы макродетекции, а также полагаются на поддержку платформодержателей, чтобы выявлять и блокировать нарушителей.

На ПК команда также усилила защиту — была активирована система Secure Boot, которая усложняет работу читерам и ограничивает запуск неавторизованных модификаций.

«Мы очень серьёзно относимся к этой проблеме и хотим сохранить честное соперничество, чтобы Battlefield оставался по-настоящему конкурентной игрой», — отметил Буль.

Игроки надеются, что меры сработают ещё на ранних этапах, ведь во время бета-тестов многие жаловались на высокий уровень читерства, а часть комьюнити даже предлагала отдельный режим кроссплея только для консолей.