Создатели Battlefield 6 представили геймплейный трейлер и дорожную карту второго сезона игры

Battlefield Studios представила дорожную карту и геймплейный трейлер второго сезона Battlefield 6, старт которого намечен на 17 февраля 2026 года.

Как и в дебютном сезоне, контент будет разделен на три фазы. Каждая из них предложит игрокам уникальные испытания и новые локации в горных районах Германии. Именно там развернется масштабное противостояние с группировкой Pax Armata за контроль над авиабазой, некогда принадлежавшей НАТО.

Фаза 1: Extreme Measures («Крайние меры») — 17 февраля. Дебют масштабной карты Contaminated, введение психоактивного дыма VL-7 с галлюциногенным эффектом, 3 новых вида оружия, гаджет «Игла» и триумфальное возвращение вертолета AH-6 Little Bird.

Фаза 2: Nightfall («Наступление ночи») — 17 марта. Игроки переместятся на карту Hagental Base. Особенностью фазы станут ночные бои, использование ПНВ и тепловизоров, а также появление кроссового мотоцикла.

Фаза 3: Hunter/Prey («Охотник и жертва») — 14 апреля. Финальный этап представит временную операцию Augur, новый тактический автомобиль Traverser Mark II, мачете для ближнего боя и масштабное обновление режима Portal.

В бесплатном режиме Redsec также появятся временные события и новые точки интереса, включая подземные туннели Fort Lyndon, которые проверят ваш отряд на прочность в самых суровых условиях.

В дополнение к новым локациям, DICE планирует вернуть легендарную карту Golmud Railway («Завод») из Battlefield 4. Разработчики также сфокусируются на улучшении игрового опыта: переработают систему прогрессии для упрощения прокачки в REDSEC, а также внесут правки в баланс, механику передвижения и качество звука.

Первая фаза второго сезона Battlefield 6 и REDSEC стартует 17 февраля.