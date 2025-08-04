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Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 276 оценок

Создатели Battlefield 6 раскрыли, какие режимы, карты и оружие будут доступны во время теста

Gruz_ Gruz_

До начала массовых разрушений на земле и в воздухе осталось несколько дней. И чтобы сильнее заинтересовать сообщество в тесте шутера, DICE рассказала, какие же режимы, карты и виды оружия будут предложены для проверки на прочность новой Battlefield 6.

Исполнительный продюсер Райан МакАртур (Ryan McArthur) подвердил, что в распоряжении игроков будет все то, что показали на презентации, состоявшейся 31 июля. Ниже представлен список всего того, что будет доступно в «песочнице»:

  • Карты:
    • Liberation Peak.
    • Siege of Cairo.
    • Iberian Offensive.
    • Empire State.
  • Режими:
    • Conquest.
    • Breakthrough.
    • Squad TDM.
    • Domination.
  • Оружие:
    • ARs: M417 A2, AK-205, M4A1)
    • SMGs: SGX, PW7A2
    • LMGs: KTS100 MK8, L110.
    • DMRs: M39 EMR, SVK-8.6.
    • Sniper Rifle: M2010 ESR.
    • Shotgun: M87A1.
    • Pistol: P18

Благодаря тому, что в рамках открытого бета-тестирования будут доступны четыре из девяти карт, игроки получат некоторое представление о том, чего можно ожидать от базовой игры.

Релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября этого года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Дик Дикенс

Смысл от игры без русского.

12
WufGamesTopS

А зачем в шутере русский в целом. Так ли это важно ? Или у нас в 2025 году с английским стало на столько плохо. Что, теперь слово Weapon, assault rifle, grenade, turret heavy и всё в этом духе. Сложно перевести ? Вроде все люди умные. Тут даже понимание продвинутого английского не надо. Буквально самый минимум.

11
Lvinomord WufGamesTopS

Казалось бы да,но вот только........

Спойлер

https://www.youtube.com/watch?v=3kR0SIJD7gY

https://rutube.ru/video/9f569d75a507a1311065d6fc46eaa2e8/

1
FireLion1993 WufGamesTopS
Дик Дикенс

Я хочу ИГРАТЬ а не напрягаться и не отвлекаться на перевод . В жизни г...а и так хватает.

4
FamousAdriel

Нет инфы по хард серверам как в тройке и четверке? Детский кодо-софт режим неинтересно играть.

2
Misha Mi

Ну что же, ждём тест, там уже опробуем и поймем, что из себя на этот раз представляет новая часть )