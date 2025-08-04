Создатели Battlefield 6 раскрыли, какие режимы, карты и оружие будут доступны во время теста

До начала массовых разрушений на земле и в воздухе осталось несколько дней. И чтобы сильнее заинтересовать сообщество в тесте шутера, DICE рассказала, какие же режимы, карты и виды оружия будут предложены для проверки на прочность новой Battlefield 6.
Исполнительный продюсер Райан МакАртур (Ryan McArthur) подвердил, что в распоряжении игроков будет все то, что показали на презентации, состоявшейся 31 июля. Ниже представлен список всего того, что будет доступно в «песочнице»:
- Карты:
- Liberation Peak.
- Siege of Cairo.
- Iberian Offensive.
- Empire State.
- Режими:
- Conquest.
- Breakthrough.
- Squad TDM.
- Domination.
- Оружие:
- ARs: M417 A2, AK-205, M4A1)
- SMGs: SGX, PW7A2
- LMGs: KTS100 MK8, L110.
- DMRs: M39 EMR, SVK-8.6.
- Sniper Rifle: M2010 ESR.
- Shotgun: M87A1.
- Pistol: P18
Благодаря тому, что в рамках открытого бета-тестирования будут доступны четыре из девяти карт, игроки получат некоторое представление о том, чего можно ожидать от базовой игры.
Релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября этого года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.
Смысл от игры без русского.
А зачем в шутере русский в целом. Так ли это важно ? Или у нас в 2025 году с английским стало на столько плохо. Что, теперь слово Weapon, assault rifle, grenade, turret heavy и всё в этом духе. Сложно перевести ? Вроде все люди умные. Тут даже понимание продвинутого английского не надо. Буквально самый минимум.
Казалось бы да,но вот только........
https://www.youtube.com/watch?v=3kR0SIJD7gY
https://rutube.ru/video/9f569d75a507a1311065d6fc46eaa2e8/
Я хочу ИГРАТЬ а не напрягаться и не отвлекаться на перевод . В жизни г...а и так хватает.
Нет инфы по хард серверам как в тройке и четверке? Детский кодо-софт режим неинтересно играть.
Ну что же, ждём тест, там уже опробуем и поймем, что из себя на этот раз представляет новая часть )