Создатели Battlefield 6 раскрыли, какие режимы, карты и оружие будут доступны во время теста

До начала массовых разрушений на земле и в воздухе осталось несколько дней. И чтобы сильнее заинтересовать сообщество в тесте шутера, DICE рассказала, какие же режимы, карты и виды оружия будут предложены для проверки на прочность новой Battlefield 6.

Исполнительный продюсер Райан МакАртур (Ryan McArthur) подвердил, что в распоряжении игроков будет все то, что показали на презентации, состоявшейся 31 июля. Ниже представлен список всего того, что будет доступно в «песочнице»:

Карты:

Liberation Peak.



Siege of Cairo.



Iberian Offensive.



Empire State.

Режими:

Conquest.



Breakthrough.



Squad TDM.



Domination.

Оружие:

ARs: M417 A2, AK-205, M4A1)



SMGs: SGX, PW7A2



LMGs: KTS100 MK8, L110.



DMRs: M39 EMR, SVK-8.6.



Sniper Rifle: M2010 ESR.



Shotgun: M87A1.



Pistol: P18

Благодаря тому, что в рамках открытого бета-тестирования будут доступны четыре из девяти карт, игроки получат некоторое представление о том, чего можно ожидать от базовой игры.

Релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября этого года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.