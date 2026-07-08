Создатели Burnout и Need for Speed теперь работают только над Battlefield

Студия Criterion Games, известная по сериям Burnout и Need for Speed, заявила, что в ближайшем будущем будет заниматься исключительно франшизой Battlefield. Об этом разработчики рассказали во время празднования 30-летия компании.

Глава Battlefield Studios Europe Ребекка Кутаз подтвердила, что Criterion полностью сосредоточена на разработке Battlefield и не работает над другими проектами. При этом в студии подчеркивают, что опыт, полученный при создании гоночных игр, продолжает влиять на их работу — в частности, на постановку экшена, звук и ощущение динамики.

Разработчики отметили, что именно стремление к зрелищности, высокой скорости происходящего и мгновенной отдаче всегда было частью ДНК Criterion — от Burnout и Black до современных частей Battlefield.

Несмотря на смену специализации, в студии не забывают о своем наследии. Во время юбилейного мероприятия разработчики вспоминали прошлые проекты, а офис был украшен символикой Burnout и Need for Speed. Однако прямо дали понять, что сейчас все ресурсы команды направлены на развитие Battlefield.