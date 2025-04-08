Специализации классов из Battlefield 4 возвращаются в новую часть серии шутеров

Утечки из раннего тестирования будущей Battlefield продолжаются. На этот раз источники раскрыли возвращение одной из самых востребованных механик четвертой части — специализаций классов, известных также как полевые улучшения (Field Upgrades).

Механика работает по простой, но эффективной схеме: игрок получает различные бонусы по мере накопления очков и при условии, что не умирает. Эти улучшения зависят от выбранного класса и, как правило, дают преимущество не только отдельному бойцу, но и его отряду.

По данным утечки, в тестируемой версии под названием Battlefield Labs (рабочее название), каждая специализация имеет четыре уровня. Ниже представлены обнаруженные улучшения:

Огневая поддержка (Fire Support) : ускоренное восполнение боезапаса, улучшенное использование легких пулеметов и возможность сбрасывать ящик с припасами.

: ускоренное восполнение боезапаса, улучшенное использование легких пулеметов и возможность сбрасывать ящик с припасами. Инженер против техники (Engineer Anti-Vehicle) : раскрытие поврежденных машин, дополнительные ракеты, ускоренная перезарядка и даже дрон-смертник.

: раскрытие поврежденных машин, дополнительные ракеты, ускоренная перезарядка и даже дрон-смертник. Механик (Mechanic) : ослабление перегрева оружия, ускоренный ремонт и восстановление техники.

: ослабление перегрева оружия, ускоренный ремонт и восстановление техники. Разведчик (Recon) : улучшенное обнаружение врагов, ослабление противников после попадания и вызов минометного удара.

: улучшенное обнаружение врагов, ослабление противников после попадания и вызов минометного удара. Дозорный (Pathfinder): невидимость для датчиков движения, снижение шумов и вызов БПЛА.

Все специализации включают активные способности, активируемые нажатием L1+R1, что добавляет тактическую глубину игровому процессу.

Что важно — эти данные не окончательны. Учитывая ранний этап разработки, многое может измениться до релиза, а часть механик может и вовсе не дойти до финальной версии. Однако возвращение системы полевых улучшений уже сейчас воспринимается как шаг в правильном направлении.

Также появились признаки появление в игре еще одной интересной механики. Судя по новой информации, в игре можно будет разрушать здания с помощью холодного оружия — деталь, которая наверняка вызовет обсуждения среди поклонников.

На данный момент новая Battlefield официально не анонсирована. Тем не менее, с учетом масштабности утечек и готовности ключевых механик, представление проекта может состояться уже совсем скоро.