Стали известны расширенные системные требования Battlefield 6

Battlefield 6 выйдет 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox One, и версия для ПК, в частности, выводит игровой процесс на совершенно новый уровень. Electronic Arts и Battlefield Studios подробно рассказали о функциях, разработанных специально для ПК-сообщества. От 4K-графики с неограниченной частотой кадров, более 600 вариантов настройки до поддержки сверхширокоугольного разрешения и совершенно новой системы античита – Battlefield 6 стремится обеспечить непревзойённый опыт «тотальной войны».

Естественно, возникает вопрос: какая конфигурация подтребуется для корректной игры в ПК-версию Battlefield 6? EA опубликовала официальные системные требования, которые разделены на три уровня: минимальные, рекомендуемые и высокие.