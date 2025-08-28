Стали известны расширенные системные требования Battlefield 6

Battlefield 6 выйдет 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox One, и версия для ПК, в частности, выводит игровой процесс на совершенно новый уровень. Electronic Arts и Battlefield Studios подробно рассказали о функциях, разработанных специально для ПК-сообщества. От 4K-графики с неограниченной частотой кадров, более 600 вариантов настройки до поддержки сверхширокоугольного разрешения и совершенно новой системы античита – Battlefield 6 стремится обеспечить непревзойённый опыт «тотальной войны».
Естественно, возникает вопрос: какая конфигурация подтребуется для корректной игры в ПК-версию Battlefield 6? EA опубликовала официальные системные требования, которые разделены на три уровня: минимальные, рекомендуемые и высокие.
- Минимальные: достаточно современного четырёхъядерного процессора, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарты, эквивалентной RTX 2050 или Radeon RX 560 XT. Этого будет достаточно для запуска Battlefield 6, но с пониженной детализацией и частотой кадров.
- Рекомендуемые: С современным шести- или восьмиядерным процессором, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой, например, RTX 3060 Ti или Radeon RX 6700 XT, вы сможете наслаждаться игрой на высоких настройках в разрешении 1080p или 1440p.
- Высокие/Ультра: Тем, кто хочет получить максимум, потребуется не менее 32 ГБ оперативной памяти, видеокарта RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX и быстрый SSD. Благодаря этому 4K, сверхширокий экран и неограниченная частота кадров больше не будут проблемой.
ну да у основной массы же есть 8гб видюхи точно я забыл, чисто игра для мажориков
Ну как бы да. Самые популярные 8 Гб. Вообще сейчас 3060-4060 минимум для нормального геймплея в играх. В идеале конечно брать карты с 12 или 16 памяти. 4070 или там 5070.
А что нужно чтобы на ссаной gtx 660 можно было поиграть? К тому же 5600Xt и 2060 стоят 10-15К это не дорого и у них по 6Гб памяти. А ну да у внушительной массы людей 8 гб видео памяти, это обычные системные требования для подобной графики и физики, хотели больше реализма получайте и расписывайтесь
А что не так с 8ГБ, если даже у старых это количество памяти есть. Просто нужно делать адекватный выбор с среднем сегменте, а не брать что-то новое и бесполезное.
в пук свинарнике переполох) перетирают у кого какое ведро
И ты в этом свинарнике самая важная персона. Или тебе просто пох, что пришёл отчитаться?
Кто там говорил, что 32 ГБ ОЗУ с головой хватит? Вот уже и не хватит скоро)
16 гб
Зачем публиковать требования после бетки? Она же летала на любом корыте