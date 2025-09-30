Стало известно точное время выхода Battlefield 6

Релиз Battlefield 6 состоится уже совсем скоро, 10 октября. Если вам интересно, когда именно можно будет начать играть, то время выхода этого военного шутера уже опубликовано в интернете.

Как уже было подтверждено, раннего доступа к Battlefield 6 нет, поэтому игра выйдет одновременно для всех 10 октября. В недавнем сообщении в Twitter (X) Battlefield Bulletin поделился временем выхода игры по всему миру. Глобальный запуск начнётся в 18:00 по московскому времени. Также было объявлено время предварительной загрузки, которая начинается за неделю до релиза – 3 октября в 18:00 МСК.

При предзагрузке игры у вас будет возможность установить контент для одиночной и многопользовательской игры по отдельности. И, что ещё лучше, это включает HD-текстуры.

Battlefield 6 будет доступна на ПК (Steam, Epic Games Store и приложение EA), PS5 и Xbox Series X/S.