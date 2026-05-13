Старт третьего сезона Battlefield 6 вызвал крупнейший рост онлайна за последние месяцы

EA и Battlefield Studios официально запустили третий сезон Battlefield 6. Вместе с обновлением в игре появились новые виды оружия, дополнительные модули, рейтинговый режим для Battlefield REDSEC и новая карта Railway to Golmud, которая уже стала крупнейшей локацией в игре.
Именно запуск карты Golmud привёл к заметному росту интереса со стороны игроков. После выхода обновления онлайн Battlefield 6 в Steam превысил 78 тысяч одновременных пользователей — это лучший показатель для игры за последние месяцы.
С начала 2026 года шутер постепенно терял аудиторию после сильного старта. Последний раз Battlefield 6 удерживал более 100 тысяч игроков одновременно ещё в январе, а затем показатели начали снижаться. Новый сезон смог временно изменить ситуацию и вернуть часть аудитории.
Впрочем, теперь главной задачей для разработчиков станет удержание игроков на дистанции. Похожий всплеск активности уже происходил во время старта второго сезона, однако интерес к игре быстро снизился спустя несколько недель.
Одной из причин проблем Battlefield 6 игроки называли затянувшийся запуск второго сезона. В Battlefield Studios ранее заявляли, что та задержка была исключением, и подобных переносов в будущем стараются избежать.
Также разработчики уже подогревают интерес к четвёртому сезону, в котором в Battlefield 6 должно появиться морское сражение — один из самых ожидаемых элементов среди фанатов серии.
Месяц поиграют и снова в лобби будет добирать ботов, как вообще может существовать игра в которую добавляют мусор ганы, делают мега убогий батл пасс) так еще и завозят всего 1 карту а вторую суют в мид сезона)) карты еще и не новые а ремейки))) сделать новые мапы а к ним в догонку ремейки старых это сложно) инди студия
Эти д****бы умудрилсь *б*ться и в этот раз. Такое ощущение что они топят франшизу специально. Либо реально бестолочи.
Более ни меннее починили хитрег во втором сезоне и... откатили его в третьем. Снова 30% пуль не засчитываются. То есть прицел показывает попадания, даже в голову, НО дамага при этом нет. Ну и карта конечно же полное Г. Более ни менее играется только в прорыве и эскалации.