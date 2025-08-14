Стартовал финальный этап открытой беты Battlefield 6 с новыми режимами и картой

Финальный этап беты Battlefield 6 стартовал и продлится до 17 августа, открывая доступ всем желающим. Во втором этапе разработчики добавили карту в Нью-Йорке — Empire State, а также новые режимы: «Штурм» и отрядный «дезматч» с локом оружия по классам.

Бета уже показала впечатляющие результаты: по данным аналитиков, после первого этапа в Steam было предзаказано более 600 тысяч копий, а в список желаемого игра добавлена 2,7 миллиона раз.

Кроме новых карт и режимов, игрокам стали доступны три новых предмета для кастомизации, расширяющие возможности персонализации.

Полноценный релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Финальная бета позволяет оценить все ключевые элементы шутера, от динамичных боёв на пехотных картах до командной работы в отрядных схватках. Для фанатов серии это шанс подготовиться к масштабным сражениям в октябре.