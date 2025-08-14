ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 442 оценки

Стартовал финальный этап открытой беты Battlefield 6 с новыми режимами и картой

butcher69 butcher69

Финальный этап беты Battlefield 6 стартовал и продлится до 17 августа, открывая доступ всем желающим. Во втором этапе разработчики добавили карту в Нью-Йорке — Empire State, а также новые режимы: «Штурм» и отрядный «дезматч» с локом оружия по классам.

Все доступные игровые режимы в Battlefield 6 и их особенности

Бета уже показала впечатляющие результаты: по данным аналитиков, после первого этапа в Steam было предзаказано более 600 тысяч копий, а в список желаемого игра добавлена 2,7 миллиона раз.

Кроме новых карт и режимов, игрокам стали доступны три новых предмета для кастомизации, расширяющие возможности персонализации.

Полное руководство по открытой бете Battlefield 6: где скачать, сроки проведения и решения известных проблем

Полноценный релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Финальная бета позволяет оценить все ключевые элементы шутера, от динамичных боёв на пехотных картах до командной работы в отрядных схватках. Для фанатов серии это шанс подготовиться к масштабным сражениям в октябре.

18
12
Комментарии: 12
stalker0345

С работы приду как залечу😂

5
211186

Плюсую. На первой бете прокачался максимально за инженера и до 15 уровня. Катаю на сериес х

1
211186

Годная будет эта батла со времен батлы1 про первую мировую. V батла и 2042 отстой

Barred

5-ка очень даже ничего

211186 Barred

Ну более менее еще, около года в нее играл. А в первую батлу играю до сих пор)

stalker0345 211186

5 мне показалась как то быстрее, динамичнее что ли нежели 1

Dark1994

У меня чё-то просто не запускается, точнее висит сначала логотип игры на рабочем столе, потом закрывается и ничего не происходит. Хотя до этого бета работала нормально

fcn_maks

У всех сервера EA недоступны без ВПН?

211186

Я на хбокс катаю, там пох на впн

Barred

У меня доступны без впн и на ПК. Но я не в РФ)

borsic

ФПСов как будто меньше стало, хз.

Aleksey Aleshka

Ля, так впадлу качать. Уже в октябре взорвусь