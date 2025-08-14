Стартовал финальный этап открытой беты Battlefield 6 с новыми режимами и картой

Финальный этап беты Battlefield 6 стартовал и продлится до 17 августа, открывая доступ всем желающим. Во втором этапе разработчики добавили карту в Нью-Йорке — Empire State, а также новые режимы: «Штурм» и отрядный «дезматч» с локом оружия по классам.
Бета уже показала впечатляющие результаты: по данным аналитиков, после первого этапа в Steam было предзаказано более 600 тысяч копий, а в список желаемого игра добавлена 2,7 миллиона раз.
Кроме новых карт и режимов, игрокам стали доступны три новых предмета для кастомизации, расширяющие возможности персонализации.
Полноценный релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Финальная бета позволяет оценить все ключевые элементы шутера, от динамичных боёв на пехотных картах до командной работы в отрядных схватках. Для фанатов серии это шанс подготовиться к масштабным сражениям в октябре.
С работы приду как залечу😂
Плюсую. На первой бете прокачался максимально за инженера и до 15 уровня. Катаю на сериес х
Годная будет эта батла со времен батлы1 про первую мировую. V батла и 2042 отстой
5-ка очень даже ничего
Ну более менее еще, около года в нее играл. А в первую батлу играю до сих пор)
5 мне показалась как то быстрее, динамичнее что ли нежели 1
У меня чё-то просто не запускается, точнее висит сначала логотип игры на рабочем столе, потом закрывается и ничего не происходит. Хотя до этого бета работала нормально
У всех сервера EA недоступны без ВПН?
Я на хбокс катаю, там пох на впн
У меня доступны без впн и на ПК. Но я не в РФ)
ФПСов как будто меньше стало, хз.
Ля, так впадлу качать. Уже в октябре взорвусь