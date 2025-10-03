Стартовала предварительная загрузка Battlefield 6. Общий объём установки составит около 76 ГБ, включая модульные компоненты, которые вы можете включить или пропустить. Базовая игра обязательна, остальные — опциональны.
Battlefield 6 поддерживает установку компонентов, что позволяет вам выбрать, во что играть в первую очередь. Требуется базовый пакет. После этого вы можете добавить многопользовательский режим, одиночный режим и соответствующие пакеты HD-заставок, чтобы достичь желаемого результата. Вы можете изменить это соотношение позже, не переустанавливая всю игру.
- Базовая игра: 48,88 ГБ
- Многопользовательский режим: 5 ГБ
- Многопользовательский режим: HD (заставки) 423 МБ
- Одиночный режим: 15 ГБ
- Одиночный режим: HD (заставки) 7 ГБ
Молодцы что не поленились отделить HD пакеты. Многим они нафиг не всрались.
У меня только 22.3 скачалось. Странная предзагрузка когда игра под 100 весить будет.
где ты там увидел вес под сто?
Друг так же в Стиме!
Образно написал... Если быть точным 77 а скачалось 22 разница я думаю есть.
А почему в Стиме 22.3гига? Странно!