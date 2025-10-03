ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 624 оценки

Стартовала предварительная загрузка Battlefield 6

monk70 monk70

Стартовала предварительная загрузка Battlefield 6. Общий объём установки составит около 76 ГБ, включая модульные компоненты, которые вы можете включить или пропустить. Базовая игра обязательна, остальные — опциональны.

Battlefield 6 поддерживает установку компонентов, что позволяет вам выбрать, во что играть в первую очередь. Требуется базовый пакет. После этого вы можете добавить многопользовательский режим, одиночный режим и соответствующие пакеты HD-заставок, чтобы достичь желаемого результата. Вы можете изменить это соотношение позже, не переустанавливая всю игру.

  • Базовая игра: 48,88 ГБ
  • Многопользовательский режим: 5 ГБ
  • Многопользовательский режим: HD (заставки) 423 МБ
  • Одиночный режим: 15 ГБ
  • Одиночный режим: HD (заставки) 7 ГБ
15
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Молодцы что не поленились отделить HD пакеты. Многим они нафиг не всрались.

4
GAVS OFFICIAL

У меня только 22.3 скачалось. Странная предзагрузка когда игра под 100 весить будет.

4
ClevoGame

где ты там увидел вес под сто?

1
FireLion1993

Друг так же в Стиме!

1
GAVS OFFICIAL ClevoGame

Образно написал... Если быть точным 77 а скачалось 22 разница я думаю есть.

FireLion1993

А почему в Стиме 22.3гига? Странно!

1