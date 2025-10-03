Стартовала предварительная загрузка Battlefield 6. Общий объём установки составит около 76 ГБ, включая модульные компоненты, которые вы можете включить или пропустить. Базовая игра обязательна, остальные — опциональны.

Battlefield 6 поддерживает установку компонентов, что позволяет вам выбрать, во что играть в первую очередь. Требуется базовый пакет. После этого вы можете добавить многопользовательский режим, одиночный режим и соответствующие пакеты HD-заставок, чтобы достичь желаемого результата. Вы можете изменить это соотношение позже, не переустанавливая всю игру.