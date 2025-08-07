Стартовала ранняя бета Battlefield 6 - очередь на сервера шутера достигает 200 тысяч игроков

Только что был запущен ранний доступ к открытому бета-тестированию Battlefield 6, который предоставлялся пользователям, зарегистрировавшимся в программе BF LABS. Несмотря на это ограничение, наплыв желающих оценить новый шутер от DICE оказался настолько большим, что на всех платформах образовались огромные очереди на подключение к серверам.
Судя по скриншотам, которые массово публикуют игроки, в пиковые моменты очередь на вход в игру достигала и даже превышала 200 000 человек. Пользователи часами ожидают возможности подключиться к онлайн-сервисам.
Разработчики из DICE уже отреагировали на ситуацию. В официальном аккаунте Battlefield Comms они заявили, что нынешнее бета-тестирование — самое масштабное в истории франшизы. Использование системы очередей — это запланированная мера, необходимая для обеспечения стабильности серверов и защиты игрового опыта тех, кто уже находится в игре. Команда заверила, что постоянно работает над сокращением времени ожидания.
Игроки, которым все же удалось попасть в игру, отмечают, что набор доступного оружия и перков в бете сильно урезан по сравнению с закрытыми тестами в BF Labs. Например, в категориях пистолетов, дробовиков и снайперских винтовок представлено всего по одному образцу. Вероятнее всего, это сделано намеренно, чтобы в рамках публичного теста показать самые отполированные и готовые элементы игры.
Доступ для всех желающих будет открыт уже на этих выходных. Возможно, к этому моменту разработчики увеличат пропускную способность серверов, и они смогут принять большее количество игроков, сократив огромные очереди.
Так если вы знаете что будет крупный наплыв игроков, почему бы не закупить больше серверов и увеличить rps, каждый раз одно и то же
вспомни как Diablo 2 Resurrected запускали, тоже самое было
Чтобы сверкнуть в медиа пространстве циферками и лохи повелись подумав что игра действительно востребованная.
Успел поиграть одну катку в режиме Захват на карте "Иберийское наступление". Графика хороша, а вот баланс стволов просто жесть, короче пока всё не нравится кроме графона))
больше похоже на современные мусорные части или на шедевральную четвёрку?
На 4 часть похоже, но хиты попаданий по персонажам такие же рвотные как в 2042, как будто варфейс какой то... В 3-4 части это смотрелось лучше, здесь этот большой крест не к месту, надеюсь это можно будет настраивать.
Я 204,880 в очереди )))
Если будешь сидеть в очереди, переодически открывай окошко с игрой и теробонькай мышку, иначе может кинуть "за бездействие* и по новой в конце очереди окажешься
на консолях так же или поменьше народу? или там сервера общие?
лол
Вовремя игры всех выкинуло и заново приходится заходить
Первая победушка ;)
А ркн на убогом операторе билайн блокирует подключение из лобби к серверу, пока впн не включишь
есть скрин ошибки?
Подтверждаю. Провайдер Skynet Питер тоже блок и выкидывает из лобби. Теперь снова в очереди на подключение 156,850 это просто фейл 🤬
А арендовать временные мощности у сторонних ЦОД что-то мешает ? Или пиарщики взяли верх.
зачем тратить деньги на халявщиков? тех серверов что у них сейчас есть хватит для тех кто купит игру
ну знаете когда я хочу купить игру и мне приходится ждать чтобы в бетку сыграть и определится. Желание купить игру снижается и ещё больше оно снижается после комментариев вроде ваших. Когда возможную причину подобного и вполне реальную описывают. Как говорится если на бетке такое отношение к потенциальным покупателям, то что будет далее..
у меня уже отпало желания покупать после того как я в БИОС должен лезть чтоб что то включить и у меня не включается(
250k уже, ахуй канеш
И это только закрытая Бета, боюсь представить что будет на открытой. Жесть БФ хайпанула, видимо все соскучились по нормальным милитари шутерам.