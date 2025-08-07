Стартовала ранняя бета Battlefield 6 - очередь на сервера шутера достигает 200 тысяч игроков

Только что был запущен ранний доступ к открытому бета-тестированию Battlefield 6, который предоставлялся пользователям, зарегистрировавшимся в программе BF LABS. Несмотря на это ограничение, наплыв желающих оценить новый шутер от DICE оказался настолько большим, что на всех платформах образовались огромные очереди на подключение к серверам.

Судя по скриншотам, которые массово публикуют игроки, в пиковые моменты очередь на вход в игру достигала и даже превышала 200 000 человек. Пользователи часами ожидают возможности подключиться к онлайн-сервисам.

Разработчики из DICE уже отреагировали на ситуацию. В официальном аккаунте Battlefield Comms они заявили, что нынешнее бета-тестирование — самое масштабное в истории франшизы. Использование системы очередей — это запланированная мера, необходимая для обеспечения стабильности серверов и защиты игрового опыта тех, кто уже находится в игре. Команда заверила, что постоянно работает над сокращением времени ожидания.

Игроки, которым все же удалось попасть в игру, отмечают, что набор доступного оружия и перков в бете сильно урезан по сравнению с закрытыми тестами в BF Labs. Например, в категориях пистолетов, дробовиков и снайперских винтовок представлено всего по одному образцу. Вероятнее всего, это сделано намеренно, чтобы в рамках публичного теста показать самые отполированные и готовые элементы игры.

Доступ для всех желающих будет открыт уже на этих выходных. Возможно, к этому моменту разработчики увеличат пропускную способность серверов, и они смогут принять большее количество игроков, сократив огромные очереди.