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Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 1 283 оценки

Студия DarkSpeech выпустила русскую версию трейлера Battlefield 6 Top Gun: Carrier Strike

DarkSpeech DarkSpeech

Студия DarkSpeech завершила работу над русской локализацией кинематографичного трейлера Battlefield 6 × Top Gun: Carrier Strike. Для ролика были подготовлены перевод и укладка текста, записан актёрский состав и выполнено финальное сведение с сохранением оригинального M&E.

Одновременно DarkSpeech меняет формат работы своих основных социальных площадок. Студия постепенно переходит к международному вещанию, при этом русскоязычные материалы и локализации остаются частью её текущей деятельности.

Отдельное направление сейчас связано с подготовкой действующего состава. В студии идёт внутреннее обучение актёров с упором на дубляж, работу с режиссурой, укладкой и более сложными форматами записи.

Следующим этапом станет расширение состава. В ближайшее время DarkSpeech планирует открыть набор актёров озвучки и дикторов. Условия участия и требования к кандидатам будут опубликованы отдельно.

Трейлеры 36
10
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Одиночную компанию бы перевели лучше. // Юрий Бехинов

1
Коля Кощей

А нахрена ?

1
Imnogamer

Интересное название. Креативное. Типа язык Саурона