Студия DarkSpeech выпустила русскую версию трейлера Battlefield 6 Top Gun: Carrier Strike

Студия DarkSpeech завершила работу над русской локализацией кинематографичного трейлера Battlefield 6 × Top Gun: Carrier Strike. Для ролика были подготовлены перевод и укладка текста, записан актёрский состав и выполнено финальное сведение с сохранением оригинального M&E.

Одновременно DarkSpeech меняет формат работы своих основных социальных площадок. Студия постепенно переходит к международному вещанию, при этом русскоязычные материалы и локализации остаются частью её текущей деятельности.

Отдельное направление сейчас связано с подготовкой действующего состава. В студии идёт внутреннее обучение актёров с упором на дубляж, работу с режиссурой, укладкой и более сложными форматами записи.

Следующим этапом станет расширение состава. В ближайшее время DarkSpeech планирует открыть набор актёров озвучки и дикторов. Условия участия и требования к кандидатам будут опубликованы отдельно.