Суточный онлайн Battlefield 6 в Steam впервые опустился ниже 100 тыс игроков

Если новости о том, что Battlefield 6 сохранила лишь около 16 процентов от пикового количества одновременных игроков в Steam, было недостаточно, то шутер от EA недавно достиг нового исторического минимума. За последние 24 часа количество игроков на платформе впервые упало ниже 100 000, достигнув 94 088, согласно данным SteamDB.
Конечно, это не означает, что игра умирает, особенно если количество игроков на консолях продолжит расти. Однако это реакция на продолжающиеся проблемы с игрой. В Steam игра имеет рейтинг «Смешанный», и только 68 процентов из 243 773 отзывов дают ей положительную оценку. Если посмотреть на последние отзывы, ситуация гораздо хуже — только 53 процента из 17 231 отзыва рекомендуют её.
Хотя чрезмерная монетизация — одна из жалоб, многие сетуют на отсутствие постоянных серверов, некачественный сетевой код и неработающие обновления.
А где крики так тебе и надо баттла 6 которые были касательно ее конкурирующей франшиз калды.
"Убийца" Call of Duty резко сдал. Что же такое? Разве люди не устали от клоунских скинов и хреновых кампаний?
Где же все эти критики? Почему не играют в любимую Батлу, а катают в ARC Raiders?
Ну и ничего страшного, опустился и ладно, главное чтобы совсем не упал.
Все в арк ушли. 🤠
А ведь они все сделали чтоб люди там играли, дроченый батлпасс который даже за 60 часов не закрыть выполнив все задания, куча фомо ивентов каждый месяц, а народу уже под конец первого сезона скучно там