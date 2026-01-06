ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
Суточный онлайн Battlefield 6 в Steam впервые опустился ниже 100 тыс игроков

Если новости о том, что Battlefield 6 сохранила лишь около 16 процентов от пикового количества одновременных игроков в Steam, было недостаточно, то шутер от EA недавно достиг нового исторического минимума. За последние 24 часа количество игроков на платформе впервые упало ниже 100 000, достигнув 94 088, согласно данным SteamDB.

Конечно, это не означает, что игра умирает, особенно если количество игроков на консолях продолжит расти. Однако это реакция на продолжающиеся проблемы с игрой. В Steam игра имеет рейтинг «Смешанный», и только 68 процентов из 243 773 отзывов дают ей положительную оценку. Если посмотреть на последние отзывы, ситуация гораздо хуже — только 53 процента из 17 231 отзыва рекомендуют её.

Хотя чрезмерная монетизация — одна из жалоб, многие сетуют на отсутствие постоянных серверов, некачественный сетевой код и неработающие обновления.

Egik81

А где крики так тебе и надо баттла 6 которые были касательно ее конкурирующей франшиз калды.

только сегодня себе такой позволяю маленький single .... может и не маленький, а может и не single вопросик

как там дела в мультике шестой батлы?
какой ранг?
как играется?

Haranis

Чё там с финансами GamesVoice? Скорректировал действия? :DD

Retro_Gamer

"Убийца" Call of Duty резко сдал. Что же такое? Разве люди не устали от клоунских скинов и хреновых кампаний?

Где же все эти критики? Почему не играют в любимую Батлу, а катают в ARC Raiders?

Azimut zvuk

А во вторые ниже скольки будет?

sa1958

Ну и ничего страшного, опустился и ладно, главное чтобы совсем не упал.

VIGITAL ART

Все в арк ушли. 🤠

Kamishini1993

А ведь они все сделали чтоб люди там играли, дроченый батлпасс который даже за 60 часов не закрыть выполнив все задания, куча фомо ивентов каждый месяц, а народу уже под конец первого сезона скучно там