Суточный онлайн Battlefield 6 в Steam впервые опустился ниже 100 тыс игроков

Если новости о том, что Battlefield 6 сохранила лишь около 16 процентов от пикового количества одновременных игроков в Steam, было недостаточно, то шутер от EA недавно достиг нового исторического минимума. За последние 24 часа количество игроков на платформе впервые упало ниже 100 000, достигнув 94 088, согласно данным SteamDB.

Конечно, это не означает, что игра умирает, особенно если количество игроков на консолях продолжит расти. Однако это реакция на продолжающиеся проблемы с игрой. В Steam игра имеет рейтинг «Смешанный», и только 68 процентов из 243 773 отзывов дают ей положительную оценку. Если посмотреть на последние отзывы, ситуация гораздо хуже — только 53 процента из 17 231 отзыва рекомендуют её.

Хотя чрезмерная монетизация — одна из жалоб, многие сетуют на отсутствие постоянных серверов, некачественный сетевой код и неработающие обновления.