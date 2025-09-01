Свежая утечка Battlefield 6 показывает геймплей и разрушения в Королевской битве

На этих выходных была возобновлена программа Battlefield Labs, в рамках которой проходит закрытое тестирование новой части популярного шутера. Вместе с ЗБТ возобновились и интересные утечки. На этот раз в сеть попал почти двухминутный геймплейный ролик, впервые демонстрирующий полноценный геймплей из режима «Королевская битва» для Battlefield 6.

Видео, изначально появившееся на китайском сайте bilibili, быстро распространилось по другим социальным сетям. В утекшем отрывке можно увидеть самое начало матча, механику плавания, а также продвинутую систему разрушаемости, где игрок пробивает стену здания с помощью кувалды.

Напомним, режим «Королевская битва» был официально подтвержден разработчиками еще в июле. Известно, что он будет распространяться по модели free-to-play и выйдет уже после релиза основной игры. Режим будет включать как стандартную «Королевскую битву», так и более соревновательный вариант под названием «Gauntlet». Этот проект — прямой ответ EA на Call of Duty: Warzone.

Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2, по словам разработчиков, в данный момент не планируется.