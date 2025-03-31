Свежая утечка из альфа-теста новой Battlefield раскрывает особенности режима "Королевской битвы"

Последние недели в сеть регулярно попадают утечки, связанные с новой частью Battlefield. До недавнего времени игроки могли видеть лишь размытые кадры тестовой версии, но теперь датамайнеры получили доступ к файлам билда и смогли найти в них интересные детали.

Судя по новой информации, в шутере появится полноценный режим "Королевской битвы", который станет важной частью проекта. Источники из группы 1|BF обнаружили в файлах тестовой версии упоминания нескольких механик, а также интерфейсные элементы, относящиеся к режиму. Кроме того, были найдены задания для игроков, получившие кодовое название "Gauntlet Missions". Среди них есть задания по захвату точек, защите союзников, угонам техники и сбору данных.

Вот некоторые из обнаруженных миссий:

VENDETTA — защита союзников и устранение ключевых целей противника.

— защита союзников и устранение ключевых целей противника. RODEO — захват танка и удержание техники в руках команды.

— захват танка и удержание техники в руках команды. HOTWIRE — гонка за зонами с уничтожением вражеской техники.

— гонка за зонами с уничтожением вражеской техники. EXTRACTION — сбор дисков с данными и их доставка в точку эвакуации.

— сбор дисков с данными и их доставка в точку эвакуации. HEIST — кража секретной информации и её передача в штаб команды.

Появление "Королевской битвы" в серии Battlefield нельзя назвать неожиданностью. В Battlefield V уже был подобный режим под названием Firestorm, но его поддержка быстро прекратилась. Пока остается неясным, насколько серьезно разработчики настроены на развитие этого направления.

Стоит отметить, что все утечки из тестовой версии Battlefield выглядят крайне некачественно. Это связано с особенностями защиты, встроенной в игру, что осложняет захват кадров. Подробнее о том, почему это происходит, можно прочитать в этом материале.

На данный момент новая Battlefield еще не была официально представлена. Однако, по слухам, первый трейлер и полноценный анонс игры состоятся этим летом.