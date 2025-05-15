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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8 143 оценки

Свежая утечка из закрытой беты Battlefield намекает на очень скорый анонс шутера и старт предзаказов

Gutsz Gutsz

После затянувшегося периода ожидания и многократных обещаний со стороны Electronic Arts, похоже, серия Battlefield действительно готова вернуться на поле боя с полноценным продолжением. Ни туманных комментариев от разработчиков, ни двусмысленных намёков, ни коротких тизеров — на этот раз утечка указывает прямо: Battlefield 6 уже практически готова к анонсу, а старт предзаказов может быть не за горами.

Информация поступила из обновлений Battlefield Labs, где были обнаружены многочисленные признаки скорого начала открытого тестирования и подготовки релиза. В частности, в последних билд-файлах найдены упоминания сразу двух версий игры — стандартной и расширенной (Deluxe). Также в файлах значится внутренняя сборка под названием glacier-bf-labs-bundle с отметками «Бета» и «Полная игра», что прямо указывает на готовность к этапу публичного тестирования. Судя по всему, EA также начала активную проверку беты в Steam, причём первые внутренние тесты стартовали ещё в прошлом году.

Особо стоит отметить сборку с датой 17 июня — на это же время ранее обещались «важные новости» от издателя. Косвенные признаки в коде, такие как поддержка японского и китайского языков, интеграция античита, упоминание аренды серверов, расширенного браузера с разделами «История» и «Избранное», а также длинный список классических игровых режимов, включающий Conquest, Rush, Team Deathmatch и даже Tank Superiority, говорят о финальном состоянии масштабного проекта. Более того, режим королевской битвы всё ещё присутствует в структуре файлов, а в игру добавлен новый стартовый ролик. Упоминается также наличие боевого пропуска с ежедневными заданиями.

Интересно, что наряду с сетевыми режимами, файлы содержат элементы, связанные с сюжетной кампанией. Недавно разработчики новой Battlefield 6 как раз впервые открыто рассказали об источниках вдохновения, легших в основу одиночного режима, отметив, что кампания будет опираться на реальные конфликты и современные вызовы.

Ключевые разработчики новой Battlefield рассказали об источниках вдохновения для сюжетной кампании

Если верить внутренним планам студии, ждать осталось недолго: релиз Battlefield 6 намечен на период до конца марта 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Mattenheim

Батла умерла после Battlefield 4

2
Morpex333

Battlefield 1 была очень даже ничего, хорошая игра

1
Большая Флейта

Ты хотел сказать после 3, 4 уже была унылым рескином с поломанным балансом

RSV_GAMER_1987

ага) щас прям побежал делать предзаказ а потом отменять как с 2042,пока не увижу как играют никакого предзаказа!

Nifize

Бета бесплатной должна быть , лучше самому попробовать чем на других смотреть)

1
RSV_GAMER_1987 Nifize

мне даже в бету этого играть не охото

demanik1 Nifize

Ну главное чтобы открытая бета была.