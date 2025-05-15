Свежая утечка из закрытой беты Battlefield намекает на очень скорый анонс шутера и старт предзаказов

После затянувшегося периода ожидания и многократных обещаний со стороны Electronic Arts, похоже, серия Battlefield действительно готова вернуться на поле боя с полноценным продолжением. Ни туманных комментариев от разработчиков, ни двусмысленных намёков, ни коротких тизеров — на этот раз утечка указывает прямо: Battlefield 6 уже практически готова к анонсу, а старт предзаказов может быть не за горами.

Информация поступила из обновлений Battlefield Labs, где были обнаружены многочисленные признаки скорого начала открытого тестирования и подготовки релиза. В частности, в последних билд-файлах найдены упоминания сразу двух версий игры — стандартной и расширенной (Deluxe). Также в файлах значится внутренняя сборка под названием glacier-bf-labs-bundle с отметками «Бета» и «Полная игра», что прямо указывает на готовность к этапу публичного тестирования. Судя по всему, EA также начала активную проверку беты в Steam, причём первые внутренние тесты стартовали ещё в прошлом году.

Особо стоит отметить сборку с датой 17 июня — на это же время ранее обещались «важные новости» от издателя. Косвенные признаки в коде, такие как поддержка японского и китайского языков, интеграция античита, упоминание аренды серверов, расширенного браузера с разделами «История» и «Избранное», а также длинный список классических игровых режимов, включающий Conquest, Rush, Team Deathmatch и даже Tank Superiority, говорят о финальном состоянии масштабного проекта. Более того, режим королевской битвы всё ещё присутствует в структуре файлов, а в игру добавлен новый стартовый ролик. Упоминается также наличие боевого пропуска с ежедневными заданиями.

Интересно, что наряду с сетевыми режимами, файлы содержат элементы, связанные с сюжетной кампанией. Недавно разработчики новой Battlefield 6 как раз впервые открыто рассказали об источниках вдохновения, легших в основу одиночного режима, отметив, что кампания будет опираться на реальные конфликты и современные вызовы.

Если верить внутренним планам студии, ждать осталось недолго: релиз Battlefield 6 намечен на период до конца марта 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.