Свежая утечка новой Battlefield раскрывает настройку оружия в стиле Call of Duty и поддержку 120 FPS на консолях

Несмотря на статус закрытости, свежая утечка с тестов новой части легендарной серии Battlefield пролила свет на ключевые особенности грядущего шутера от DICE. Пользователи Battlefield Labs опубликовали видео с 33 минутами геймплея, демонстрируя сражения на карте «Осада Каира» в режиме «Выходная стратегия». Помимо подтверждения поддержки 64 игроков и режима «Захват», один из главных поводов для обсуждения — система настройки оружия, которая всё больше напоминает механику Gunsmith из Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Вместо прежней жёсткой привязки вооружения к классам, новая система предоставляет значительно больше свободы. По данным участников тестов, игрокам доступны кредиты на улучшения: 100 очков для основного оружия и 60 для пистолетов. Улучшения оцениваются по стоимости — от 5 до 30 очков в зависимости от типа модуля. Так, например, магазин стоит 5 очков, а дульный тормоз — до 30. Это ограничение призвано сохранить баланс и не допустить появления «лазерных» пушек, как отмечают сами тестеры. Однако такое решение уже вызвало недовольство в сообществе — раньше стало известно, что возможность подбирать любое оружие под любой класс обесценивает уникальность боевых ролей.

Ещё одна важная деталь — подтверждённая поддержка 120 кадров в секунду на PS5 Pro. В закрытом тестовом клиенте, где шёл бой в условиях плотной застройки и активных разрушений, частота стабильно держалась на уровне 100 FPS, проседая лишь кратковременно до 80. При пехотных стычках система держала стабильные 120 FPS, чему способствует активированная функция переменной частоты обновления экрана (VRR). По сравнению с Battlefield 2042, где производительность на консолях ограничивалась 60 FPS, это заметный шаг вперёд. Тем не менее, стоит помнить, что речь идёт о тестовом билде, и финальная производительность может отличаться.

Напомним, что оценить масштаб разрушений можно по недавно опубликованным скриншотам. Они наглядно демонстрируют, насколько серьёзно переработан движок физики и визуальной разрушаемости окружения.

Согласно последним данным, официальный анонс Battlefield 6 должен состояться в июне на EA Showcase. По предварительным оценкам, релиз шутера запланирован на конец 2025 года, хотя возможен и перенос на 2026-й. С учётом объёма тестирования и амбиций проекта, финальная дата станет ясна только после полноценной презентации.