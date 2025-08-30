Технический директор Battlefield 6 сообщил, что студия не будет полагаться на DLSS для оптимизации

Современные игры все чаще требуют от игроков использования технологий ИИ-апскейлинга, таких как DLSS, FSR или PSSR, для достижения приемлемой производительности.
Многие геймеры критикуют эту тенденцию, считая, что игры должны обеспечивать плавный игровой процесс (например, 60 FPS в 2K) в нативном разрешении без подобных "костылей". В играх AAA-класса эта проблема становится все острее. Разработчики часто используют ИИ-масштабирование, создавая видимость хорошей оптимизации.
Однако разработчики Battlefield 6 пошли против течения. Они заявили о своем отказе от использования DLSS в качестве замены полноценной оптимизации. Это значимое заявление, поскольку DLSS и аналогичные технологии стали практически стандартом для современных игр.
Кристиан Буль, технический директор Battlefield 6, в интервью PC Gamer пояснил: команда стремится к максимальной производительности без необходимости в ИИ-апскейлинге.
"Мы хотим, чтобы Battlefield 6 отлично работал без [DLSS], и хотим дать вам возможность использовать его, если захотите. Насколько я понимаю, все наши целевые показатели производительности по умолчанию не работают при включённом [масштабировании]." - Кристиан Буль
Хотя игрокам все же будет предоставлена возможность включить DLSS для повышения FPS, стремление разработчиков обеспечить достойную производительность без него — довольно смелый шаг. В большинстве современных AAA-игр ИИ-масштабирование стало практически необходимым для достижения приемлемого уровня частоты кадров.
Буль подчеркнул, что, несмотря на преимущества различных технологий апскейлинга, приоритетом команды является создание игры, которая отлично работает сама по себе, не полагаясь на внешние инструменты.
Ещё бы с такой пастгенной графикой они полагались на dlss)
только требования некстгеновые,судя по производительности
Это да, но игру при этом почему-то хвалят за оптимизон)
Так она на консолях 90-100фпс выдаёт. Что плохой оптимизон?
надеюсь в ближайшем будущем длсс станет дополнительной мерой, а не основной в вопросе производительности, как и должно быть, и разрабы станут наконец оптимизировать свои игры
аминь.
Изначально так и планировалось, к слову. Технология должна была стать неким "помощником" для слабых устройств, а так-же возможностью поиграть в более высоком разрешении на более слабом железе
Только тут написана чушь, потому что длсс это апскейлер, а не генератор кадров
Они и от дрисняровочки отказались. Молодцы!)
А чего полагаться, у вас игра на древних технологиях, ни лучей, ни меш шейлеров, ей тупо нечем грузить компы и консоли
Так они и требования написали с учётом натива. А так вообще выбор есть включать или нет, даже FSR 4 завезли, одна из первых игр с его поддержкой.
и ведь не соврали. В бетке игра отлично шла в нативе, тем не менее я использовал длсс качетсво, что на картинке в худшую сторону не отразилось вообще, все из за DLSS 4. При этом частота кадров переваливала за 150+
на чем шла отлично,ты бы написил хотя бы,на 5090?
ну в бете мой 3070 ti сосал прям,30 фпс,мое почтение оптимизации
При этом только с длсс бетка была чёткой, без мыльца