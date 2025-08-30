Технический директор Battlefield 6 сообщил, что студия не будет полагаться на DLSS для оптимизации

Современные игры все чаще требуют от игроков использования технологий ИИ-апскейлинга, таких как DLSS, FSR или PSSR, для достижения приемлемой производительности.

Многие геймеры критикуют эту тенденцию, считая, что игры должны обеспечивать плавный игровой процесс (например, 60 FPS в 2K) в нативном разрешении без подобных "костылей". В играх AAA-класса эта проблема становится все острее. Разработчики часто используют ИИ-масштабирование, создавая видимость хорошей оптимизации.

Однако разработчики Battlefield 6 пошли против течения. Они заявили о своем отказе от использования DLSS в качестве замены полноценной оптимизации. Это значимое заявление, поскольку DLSS и аналогичные технологии стали практически стандартом для современных игр.

Кристиан Буль, технический директор Battlefield 6, в интервью PC Gamer пояснил: команда стремится к максимальной производительности без необходимости в ИИ-апскейлинге.

"Мы хотим, чтобы Battlefield 6 отлично работал без [DLSS], и хотим дать вам возможность использовать его, если захотите. Насколько я понимаю, все наши целевые показатели производительности по умолчанию не работают при включённом [масштабировании]." - Кристиан Буль

Хотя игрокам все же будет предоставлена возможность включить DLSS для повышения FPS, стремление разработчиков обеспечить достойную производительность без него — довольно смелый шаг. В большинстве современных AAA-игр ИИ-масштабирование стало практически необходимым для достижения приемлемого уровня частоты кадров.

Буль подчеркнул, что, несмотря на преимущества различных технологий апскейлинга, приоритетом команды является создание игры, которая отлично работает сама по себе, не полагаясь на внешние инструменты.