Техника в Battlefield 6 станет более отзывчивой - DICE реагирует на отзывы игроков

Battlefield 6 готовится к заметным, но аккуратным изменениям в третьем сезоне — разработчики из DICE сосредоточились на одной из самых чувствительных частей геймплея: наземной технике. Речь не о полном ребалансе, а о попытке наконец «довести до ума» то, как танки и бронемашины ощущаются в реальном бою.

Геймдизайнер Крис Мэтт, отвечающий за транспорт и гаджеты, прямо признал: по статистике техника в игре сбалансирована, но это не гарантирует, что она воспринимается игроками так же хорошо в динамике матча. И это важное различие — одно дело цифры, другое дело ощущение контроля, которое в Battlefield традиционно играет ключевую роль.

Основная претензия сообщества, которую выделили разработчики, — разрыв между ожиданием и реальностью. Машины вроде бы работают корректно, но их поведение не всегда «читается» в бою. В результате игроки теряют ощущение момента: когда техника сильна, когда уязвима и насколько она действительно отзывчива.

С обновлением третьего сезона DICE хочет сделать управление более интуитивным. Это включает улучшение реакции техники на команды игрока и повышение читаемости происходящего вокруг. Проще говоря, разработчики пытаются убрать ощущение «вязкости», которое иногда возникает в хаотичных сражениях серии.

Важно, что студия не планирует радикально менять баланс. И это, пожалуй, разумный подход: техника в Battlefield всегда была фундаментом масштабных боёв, и слишком сильные изменения могли бы разрушить привычный ритм сражений. Вместо этого акцент сделан на полировке базового опыта.

По сути, это попытка закрыть типичную проблему крупных мультиплеерных шутеров: когда система вроде бы работает правильно, но игроку всё равно некомфортно. И если DICE удастся добиться более «живого» ощущения техники, Battlefield 6 может заметно выиграть именно в том, что всегда отличало серию — в ощущении масштабной войны, где каждый танк действительно чувствуется как часть общего хаоса, а не просто статистическая единица на карте.