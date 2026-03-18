Темнота решает всё: Battlefield 6 показала геймплей второго сезона Nightfall

Electronic Arts и DICE представили геймплейный трейлер второго сезона «Nightfall» для Battlefield 6. Обновление принесёт новую карту, оружие, транспорт и расширение режима REDSEC.

Главным нововведением станет карта «База Хагенталь» — компактная локация, ориентированная исключительно на пехотные столкновения в узких подземных тоннелях. В особом режиме «Ночной спуск» освещение полностью отключается, превращая бои в напряжённое выживание, где важны реакция и внимательность.

Арсенал игроков пополнится пистолетом-пулемётом CZ3A1 и автоматическим пистолетом vz. 61, а для мобильности добавят два мотоцикла с коляской — M1030-M1 и TM/O 450 Dirt Bikes. Это позволит быстрее перемещаться по карте и проводить фланговые атаки.

Изменения коснутся и режима REDSEC: «База Хагенталь» получит ночную вариацию Gauntlet: Nightfall. Кроме того, локация «Форт Линдон» расширится за счёт подземного комплекса Defense Testing Complex 3 с более ценными наградами.

Сезон Nightfall делает ставку на мрачную атмосферу и ближний бой, предлагая игрокам новый уровень напряжения на поле боя.