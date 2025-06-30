Тестеры Battlefield 6 сообщают, что разработчики наконец-то исправили кривые анимации перемещения

Судя по последним отзывам участников закрытого тестирования Battlefield Labs, студия DICE всерьёз взялась за механику перемещения в грядущем Battlefield 6. Несмотря на то что проект до сих пор официально не анонсирован, в сеть продолжают просачиваться детали из ранней альфа-версии. И, похоже, главная претензия к прошлым частям — неуклюжие, резкие или попросту странные анимации бега, прыжков и скольжений — наконец-то получила должное внимание со стороны команды разработчиков. В шутере исправили тайминги, анимации и в целом ощущение перемещения стало намного лучше.

На опубликованных кадрах видно, как персонажи плавно перемещаются, совершают перекаты, прыжки вбок с возможностью стрелять в воздухе и скольжение. Это делает темп сражений более динамичным и ближе к стандартам Call of Duty, что вызвало споры среди поклонников серии. Одни считают это шагом вперёд, который освежит геймплей, другие — чрезмерным уклоном в сторону аркадных шутеров, теряющим уникальность Battlefield.

Тем не менее, многие игроки отмечают, что даже в текущей тестовой версии анимации выглядят гораздо лучше, чем в предыдущих играх. Особенно выделяется общая отзывчивость управления и связность движений, которые теперь не выглядят оторванными друг от друга. Это может говорить о серьёзной переработке анимационной системы и движка в целом.

Напомним, что ранее произошла крупная утечка, раскрывшая первые подробности сюжетной кампании Battlefield 6, включая зрелищные концепт-арты и новые фракции. Это ещё больше разогрело интерес к проекту, который до сих пор официально не представлен публике.

По предварительным данным, Battlefield 6 будет представлен до конца летом этого года, а полноценный релиз ожидается в первой половине 2026-го. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.