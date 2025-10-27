Трейлер Battlefield 6 показал новую карту Blackwell Fields - битвы разгорятся в калифорнийских пустошах

Electronic Arts и Battlefield Studios представили свежий трейлер Battlefield 6, в котором показали новую карту Blackwell Fields. Эта локация войдёт в состав Rogue Ops — первой фазы первого сезона игры.

Blackwell Fields переносит игроков в пустоши Калифорнии, где среди холмов, кустарников и разбросанной строительной техники развернутся масштабные сражения. Центральным элементом карты станет огромное нефтяное месторождение, вокруг которого предстоит вести ожесточённые бои. Разработчики обещают динамику на всех уровнях — от наземных столкновений с участием пехоты и бронетехники до схваток в воздухе с использованием вертолётов и истребителей.

Релиз первого сезона Battlefield 6 и самой карты Blackwell Fields намечен на 28 октября. В этот же день появится и новый режим королевской битвы, рассчитанный на команды из двух-четырёх человек.