Трейлер первого сезона Battlefield 6 выйдет завтра

Electronic Arts (EA) объявила, что трейлер первого сезона Battlefield 6 выйдет в среду, 22 октября. Премьера состоится в 11:00 по восточному времени (19:00 по московскому времени) и покажет игрокам первую карту нового сезона под названием Blackwell Fields. Первый сезон Battlefield 6 запланирован к выходу 28 октября.

Мы выступаем на рассвете. Трейлер первого сезона завтра, включая первый взгляд на Blackwell Fields, в 8 утра по тихоокеанскому времени. pic.twitter.com/N8F1XTOXBT — Battlefield (@Battlefield) 21 октября 2025.

Первый сезон Battlefield 6 станет началом регулярных бесплатных обновлений для последней игры франшизы. Сезон будет разделен на три части: «Боевые операции», «Сопротивление в Калифорнии» и «Зимнее наступление». «Боевые операции», которые стартуют 28 октября, включают карту Blackwell Fields, новый режим игры Strikepoint, транспортное средство Traverser Mark 2, три новых вида оружия и многое другое.

После «Боевых операций» 18 ноября начнется «Сопротивление в Калифорнии». Вторая часть сезона также принесет новую карту Eastwood вместе с режимом Sabotage. Наконец, «Зимнее наступление» не предложит игрокам новую постоянную карту, но представит ограниченную по времени ивентовую карту Ice Lock Empire State. Также запланирован выпуск бесплатного режима «Королевская битва».

Хотя слухи продолжают предполагать, что режим запустится вместе с началом первого сезона, EA пока не подтвердила эту информацию.