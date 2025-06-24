Утечка: фракции Battlefield 6 возвращаются к классике военной тематики

В сети появились изображения из тестирования Battlefield Labs, раскрывающие первый взгляд на фракции и операторов в грядущей Battlefield 6. Судя по утечке, серия, похоже, возвращается к своим корням: никаких неоновых костюмов, супергеройских масок или экзотических аксессуаров — только суровые, реалистичные бойцы в военной экипировке.

На снимках можно увидеть несколько фракций и их представителей — все они выглядят как солдаты из современного боевого конфликта, без элементов киберпанка, поп-культуры или мультяшного гротеска. Такой подход уже вызвал одобрение среди фанатов, уставших от чрезмерной стилизации в многопользовательских шутерах.

С возвращением к более реалистичному стилю разработчики, похоже, хотят вернуть доверие хардкорной аудитории. За последние годы франшиза Battlefield подвергалась критике за излишнюю «фантастичность» внешнего вида персонажей, особенно в мультиплеере.

Тем не менее, аналитики и игроки уверены: уникальные и эпатажные скины — вопрос времени. Battlefield 6, по слухам, предложит бесплатный режим в духе battle royale, а значит — нас неизбежно ждут микротранзакции, боевые пропуски и косметические наборы. Однако, как минимум на старте, проект порадует фанатов аутентичной атмосферой и дизайном.

Electronic Arts пока официально не представила Battlefield 6, и даже само название игры может измениться. Но если утечки верны — серия делает шаг в сторону классического боевого шутера, что уже вызывает оптимизм среди преданных поклонников франшизы.