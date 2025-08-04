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Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 277 оценок

Утечка: первый взгляд на масштабную карту для режима "Королевская битва" в Battlefield 6

Gutsz Gutsz

В сеть просочилось новое видео, демонстрирующее фрагмент карты для режима «Королевская битва» в Battlefield 6. Ролик длится всего 10 секунд, но уже вызвал оживлённые обсуждения среди поклонников серии. На нём видно верхнюю проекцию части карты, созданной на основе Лос-Анджелеса. Местность заметно ярче и насыщеннее, чем та, что была представлена в недавнем анонсе стандартного многопользовательского режима. Некоторые объекты пока ещё отмечены низкополигональными плейсхолдерами — это может указывать на раннюю версию билда.

Видео опубликовала закрытая группа 1BF в Telegram, известная регулярными утечками по Battlefield 6. Судя по представленным точкам интереса, режим будет включать как густую застройку с разными зданиями, так и обширные открытые пространства. Сам режим «Королевская битва», по словам DICE, выйдет в рамках инициативы Battlefield Labs, где экспериментальные режимы тестируются с участием сообщества.

Напомним, рранее DICE официально признали, что обеспокоенность по поводу реилазации браузера серверов в Battlefield 6. Разработчики пообещали «прислушиваться к игрокам» при дальнейшем развитии шутера.

Разработчики Battlefield 6 понимают обеспокоенность игроков из-за браузера серверов и будут слушать критику

Открытая бета Battlefield 6 стартует 9 августа. Игроки, получившие ключи через Twitch Drops или участвующие в Battlefield Labs, получат ранний доступ уже 7–8 августа. В первый уикенд бета-тестирования будут доступны 3 карты и 5 режимов, включая классические командные схватки. Во второй уикенд (14–17 августа) к ним добавятся карта «Эмпайр-Стейт», а также режимы «Штурм», «Отрядная схватка» и другие.

Полноценный релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
X_O_MAX_O_X

Такой позорняк... Дать бету на сутки с 9-10 ахаха

5
yura_konrad

c 7-10, потом с 14-17...

1
HoganHog
2
YellowWater

шутки за 60 подвезли, налетай братва разматывать

1