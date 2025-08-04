Утечка: первый взгляд на масштабную карту для режима "Королевская битва" в Battlefield 6

В сеть просочилось новое видео, демонстрирующее фрагмент карты для режима «Королевская битва» в Battlefield 6. Ролик длится всего 10 секунд, но уже вызвал оживлённые обсуждения среди поклонников серии. На нём видно верхнюю проекцию части карты, созданной на основе Лос-Анджелеса. Местность заметно ярче и насыщеннее, чем та, что была представлена в недавнем анонсе стандартного многопользовательского режима. Некоторые объекты пока ещё отмечены низкополигональными плейсхолдерами — это может указывать на раннюю версию билда.

Видео опубликовала закрытая группа 1BF в Telegram, известная регулярными утечками по Battlefield 6. Судя по представленным точкам интереса, режим будет включать как густую застройку с разными зданиями, так и обширные открытые пространства. Сам режим «Королевская битва», по словам DICE, выйдет в рамках инициативы Battlefield Labs, где экспериментальные режимы тестируются с участием сообщества.

Напомним, рранее DICE официально признали, что обеспокоенность по поводу реилазации браузера серверов в Battlefield 6. Разработчики пообещали «прислушиваться к игрокам» при дальнейшем развитии шутера.

Открытая бета Battlefield 6 стартует 9 августа. Игроки, получившие ключи через Twitch Drops или участвующие в Battlefield Labs, получат ранний доступ уже 7–8 августа. В первый уикенд бета-тестирования будут доступны 3 карты и 5 режимов, включая классические командные схватки. Во второй уикенд (14–17 августа) к ним добавятся карта «Эмпайр-Стейт», а также режимы «Штурм», «Отрядная схватка» и другие.

Полноценный релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.