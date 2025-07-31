Утечка раскрыла все виды оружия из пре-альфа версии Battlefield 6

Накануне большого мультиплеерного показа Battlefield 6, в сеть попал новый слив — на этот раз список всего оружия, доступного участникам пре-альфа теста, прошедшего в мае 2025 года. Источником информации стал пользователь с ником bob. в соцсети X (бывший Twitter), опубликовавший видео с демонстрацией арсенала.

На кадрах видно, что в тестовой версии присутствовало семь категорий оружия: штурмовые винтовки, карабины, пистолеты-пулемёты (SMG), ручные пулемёты (LMG), марксманские винтовки, снайперские винтовки и вспомогательное оружие. В каждой категории — от 3 до 8 образцов. Также в распоряжении игроков была возможность использовать вторичное оружие — пистолеты.

Каждому стволу присваивалась характеристика вроде «мощный», «точный», «универсальный», «традиционный», «агрессивный» или «дальнобойный» — что намекает на разную специализацию и тактическое применение в бою.

Часть моделей в видео выглядит незавершённой, некоторые — без финальных текстур, что подтверждает их статус как временных или тестовых вариантов. В финальной версии игры состав оружия может серьёзно измениться: одни образцы исчезнут, другие получат правки или замену.

Полноценная демонстрация мультиплеера Battlefield 6 пройдёт уже завтра, 31 июля. Именно там, по всей вероятности, разработчики впервые официально раскроют геймплей, классы, транспорт и, возможно, названия оружия.