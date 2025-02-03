Утечка: в сети оказалось описание нового тестового режима для игроков Battlefield

В сети появилась информация о Battlefield Labs — новом тестовом режиме, который позволит избранным игрокам напрямую взаимодействовать с разработчиками. Согласно утечке, описание режима случайно появилось в меню Battlefield 4, что было весьма неожиданным. Тем не менее фанаты шутера оперативно подхватили информацию и уже разнесли по всему интернету, сохранив подробное описание функции.

Как сообщается, Battlefield Labs станет эксклюзивной средой для тестирования, где игроки смогут проверять нововведения и давать обратную связь, помогая улучшать будущие части серии. Программа изначально запустится для игроков из Европы и Северной Америки, но в дальнейшем DICE планирует расширить ее географию. Интересно, что анонс этого режима официально запланирован на ближайшие часы — DICE должны представить его уже сегодня вечером.

Эта утечка не кажется случайной. Почти наверняка она связана с подготовкой к полноценному анонсу новой части Battlefield, разрабатываемой DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. Известно, что EA уделяет особое внимание качеству проекта, ориентируясь исключительно на современные платформы

После неоднозначного релиза Battlefield 2042, который разочаровал многих фанатов, EA явно стремится восстановить доверие аудитории. Впервые за долгое время компания активно привлекает игроков к тестированию, собирая больше обратной связи, чем в предыдущих частях серии. Такой подход может стать ключом к успеху новой Battlefield, но пока подробности проекта остаются в секрете.