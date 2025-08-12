В Battlefield 6 "честная" система помощи в прицеливании, в отличие от "читерской" в Call of Duty

В игровом сообществе после открытой беты Battlefield 6 разгорелась активная дискуссия вокруг одной из самых спорных механик в современных шутерах — системы помощи в прицеливании (aim assist). Сравнение работы этой функции в бете Battlefield 6 и в играх серии Call of Duty показало фундаментальные различия в подходе разработчиков, и в DICE не упустили возможности прокомментировать ситуацию.

Все началось с видео, в котором один из игроков наглядно продемонстрировал, как работает помощь в прицеливании в обеих играх. В Call of Duty, при правильном использовании левого стика геймпада, система практически сама наводит прицел на врага, выполняя большую часть работы за игрока. В то же время в Battlefield 6 помощь в прицеливании оказалась значительно слабее: она лишь слегка подталкивает прицел в сторону цели, но не лишает игрока необходимости целиться самостоятельно и не прощает его ошибок.

На это сравнение отреагировал глобальный комьюнити-менеджер Battlefield, Кевин Джонсон. Он подтвердил, что такой подход является осознанной философией студии.

По большей части, так всегда и было в Battlefield, такова наша позиция в отношении помощи в прицеливании. Она существует для того, чтобы помогать, она должна направлять вас в напряженные моменты, чтобы у вас были равные шансы в противостоянии с пользователями других периферийных устройств, но не более. Вы должны проявить свой реальный скил.

— написал Джонсон.

Система помощи в прицеливании — не единственная механика, которую разработчики тщательно настраивают, прислушиваясь к отзывам сообщества. Ранее продюсер игры рассказал о том, как будет работать урон от разрушений и почему он не убивает мгновенно.

Напомним, что уже на этих выходных стартует второй этап открытого бета-тестирования Battlefield 6, который будет доступен для всех желающих. Полноценный релиз шутера запланирован на 10 октября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.