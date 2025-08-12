В Battlefield 6 "честная" система помощи в прицеливании, в отличие от "читерской" в Call of Duty

В игровом сообществе после открытой беты Battlefield 6 разгорелась активная дискуссия вокруг одной из самых спорных механик в современных шутерах — системы помощи в прицеливании (aim assist). Сравнение работы этой функции в бете Battlefield 6 и в играх серии Call of Duty показало фундаментальные различия в подходе разработчиков, и в DICE не упустили возможности прокомментировать ситуацию.
Все началось с видео, в котором один из игроков наглядно продемонстрировал, как работает помощь в прицеливании в обеих играх. В Call of Duty, при правильном использовании левого стика геймпада, система практически сама наводит прицел на врага, выполняя большую часть работы за игрока. В то же время в Battlefield 6 помощь в прицеливании оказалась значительно слабее: она лишь слегка подталкивает прицел в сторону цели, но не лишает игрока необходимости целиться самостоятельно и не прощает его ошибок.
На это сравнение отреагировал глобальный комьюнити-менеджер Battlefield, Кевин Джонсон. Он подтвердил, что такой подход является осознанной философией студии.
По большей части, так всегда и было в Battlefield, такова наша позиция в отношении помощи в прицеливании. Она существует для того, чтобы помогать, она должна направлять вас в напряженные моменты, чтобы у вас были равные шансы в противостоянии с пользователями других периферийных устройств, но не более. Вы должны проявить свой реальный скил.
— написал Джонсон.
Система помощи в прицеливании — не единственная механика, которую разработчики тщательно настраивают, прислушиваясь к отзывам сообщества. Ранее продюсер игры рассказал о том, как будет работать урон от разрушений и почему он не убивает мгновенно.
Напомним, что уже на этих выходных стартует второй этап открытого бета-тестирования Battlefield 6, который будет доступен для всех желающих. Полноценный релиз шутера запланирован на 10 октября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
чесная? как на свинарнике белке в яйко за 300 км?)) есть еще тренеры
Потому и не играю в эти убожества. Какая помощь в прицеливании? Бред полный. Если делают игру военную, так делайте, а так, сделали аналог форточки и прочего ужаса в иной обёртке.
На сосолях как правило, те кто играет на хайрангах отрубают её нахер, потому что только мешает. С автоприцелом бегают только в песке.
Там триста раз замоденные пады, с удлиненными стиками, лепестками, макросами и т.д., супер высокой сенсой. Это звери пострашней читеров, по тому как по сути читеры и есть. (которых на сосолях нету по версии сонсолоты) И еще вагон и тележка всяких приколов. И если ты средний под пивас, на такого нарвешься жмакая WASD + возюкая мышом, он тебя на шнурки пустит )
Типа таких накладок как минимум.
Еще штуки подобные таким есть, их там целый зоопарк, в которых макросы на анти отдачу, лаг свитчер при стрельбе и еще куча приколов, типа разворота на 180 с подкатом, сменой пушки и спамом например из дробовика как из пулемёта.
А поскольку античита там нет, они доминируют, ВЕДЬ НА СОСОЛЬКАХ ОН НИНАДА ТАМ ЧИТОРОВ НЕТ!
Это для консольщиков ))
играй на клаво-мыше и не будет тебе помощи
Крайне потешно было наблюдать оправдания манагеров из ЕА, когда в их шедевральном КлоунФилде 2042 проскочил патчлог со строчками про изменение и перенастройку автоприцеливания для коньсольщиков.
При этом ранее, говорящие головы из ЕА клятвенно заверяли, что в их недоигре автоприцеливания нету вообще, а саснольщики ставящие хедшоты через кусты и дым с другой стороны карты - это всё домыслы уровня "Секретных Материалов".
Теперь барыги прямым текстом говорят, что в соревновательной игре до 2\3 игроков будут играть с легальным аимботом... И конечно, дежурная болтавня про разрушаемость, вместо гарантий того, что саснольщики не будут использовать в дополнение к встроенному аимботу, полноценную клавиатуру с мышью.
Ладно // Александр Королёв
А где на видео игра подталкивает прицел в сторону врага в bf6? Там же аим ассист заключается просто в замедлении движении прицела, если в прицеле оказался враг.
Единственное, на консоли я почувствовал отдачу, если стрелять по врагу, она гасится за счёт аимассиста, видимо. В то время, как на пк отдача ощутимая.