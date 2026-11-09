В Battlefield 6 добавят ограбление казино и карту Лас-Вегаса

EA, DICE и Battlefield Studios представили трейлер события Casino Heist для Battlefield 6. Новый контент станет частью второй фазы пятого сезона и перенесёт сражения в роскошный курорт European Casino, расположенный на Лас-Вегас-Стрип. Игроков ждут бои среди казино, гостиничных комплексов, торговых галерей и бассейнов.

Новая карта рассчитана на пехотные сражения. Разрушаемые стены позволят прокладывать обходные маршруты, а обрушение центральной башни изменит расположение укрытий и ход боя. В рамках события участники смогут выполнять контракты, зарабатывать специальную валюту DOUGH и обменивать её на тематические косметические предметы, облики бойцов и оружейные наборы.

Арсенал пополнится карабином NSW4 с дозвуковыми боеприпасами, устройством подавления сигналов ADS-17 6GHz и мобильной ракетной установкой M142 MRAS. Последняя позволит наносить мощные удары по позициям противника с помощью непрямого огня. Глушитель сигналов, в свою очередь, нарушает работу вражеских радаров и передачу разведывательных данных.

Событие Casino Heist стартует 10 ноября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Оно также будет доступно в бесплатной Battlefield REDSEC, однако карта European Casino предназначена только для Battlefield 6.