В Battlefield 6 могут появиться масштабные морские сражения - разработчики намекнули, что фанаты были услышаны

Хотя Battlefield 6 выходит уже на этой неделе, поклонников морских сражений может ждать лёгкое разочарование. Команда разработчиков подтвердила, что морской боевой компонент не будет доступен на старте. Однако в свежем заявлении студия намекнула, что возвращение кораблей и морских битв — лишь вопрос времени.

В обновлении сообщества команда Battlefield Studios отметила, что внимательно изучает отзывы игроков и собирает данные через Battlefield Labs, чтобы адаптировать контент под пожелания сообщества. Среди самых популярных просьб оказались появление морских боёв, возвращение «любимого маленького вертолёта», система взводов и несколько других классических элементов серии.

Запросы на возвращение морского боя не остались без внимания. Мы продолжаем строить Battlefield 6 на основе пожеланий игроков и хотим, чтобы игра отражала то, чего действительно хочет сообществе.

— говорится в официальном сообщении разработчиков.

Хотя конкретных планов на этот счёт пока не раскрывают, подобное признание уже породило волну обсуждений в фанатских сообществах. Многим интересно, вернётся ли серия к масштабным морским сражениям в духе Battlefield 1942, или же игроки получат более ограниченные сценарии, как это было в Battlefield 4.

Battlefield 6 выходит 10 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Владельцы цифровых предзаказов уже могут начать предварительную загрузку игры.