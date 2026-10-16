В Battlefield 6 начались бесплатные выходные

Доступ закроется в понедельник, 19 октября, в 20:00 по московскому времени. Заработанный опыт и оружие перенесутся в полную версию, если вы решите её приобрести. До 19 октября на игру как раз действует скидка 60%.

Пробный период работает через бесплатный клиент Battlefield: REDSEC (он официально доступен в российских Steam и EA App). Нужно скачать его, и в главном меню появится кнопка для запуска триала полной версии.

Также недавно полноценное появление Battlefield 6 состоялось в подписках Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass(13 октября 2026 года). Игра зашла в подписку благодаря интеграции с сервисом EA Play.

Впрочем у игры в стиме в основном смешанные и отрицательные отзывы. Игра вышла около года назад, и люди до сих пор жалуются на необоснованные баны, читеров, отсутствие новых режимов, подбор игроков, быстрые смерти и конечно необходимость обновлять биос и залезать в настройки материнской платы(для пк игроков).

На текущий момент онлайн в игре составляет около 30 тысяч игроков в стиме. Показав почти двухкратный рост за неделю. Напомню, во время хайпа на старте игры онлайн в пике достигал 650 тысяч.