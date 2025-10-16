В Battlefield 6 нашли упоминания шести новых режимов - в их числе Raid и Tank Hunt

Похоже, Battlefield 6 вскоре получит ещё больше контента. Согласно свежему датамайну, в файлах многопользовательского режима обнаружены упоминания шести неизданных игровых режимов, над которыми, судя по всему, уже работает EA DICE.

Информацией поделился портал Insider Gaming, обнаруживший следующие строки в файлах игры с кодовым названием Glacier:

Raid

Payload

Sabotage

Squad Shootout

Strikepoint

Tank Hunt

Известно, что два из этих режимов уже имеют запланированные даты выхода. Так, Strikepoint появится 28 октября вместе с началом первого сезона — Rogue Ops, а Sabotage выйдет 18 ноября в рамках обновления California Resistance.

Остальные режимы пока официально не анонсированы, однако их присутствие в коде игры указывает, что DICE готовит их для будущих сезонов. Вполне вероятно, что разработчики представят их постепенно, расширяя мультиплеерную составляющую Battlefield 6.

Похоже, EA действительно планирует поддерживать проект на долгосрочной основе — и новые режимы лишь начало этого пути.